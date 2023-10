Ute av «Stjernekamp»: – Veldig sliten

Lørdag kveld var deltakerne enda et skritt nærmere finalen i den ellevte sesongen av «Stjernekamp» på NRK.

I kveld ble det nemlig avgjort hvem som har nådd pallen i årets «Stjernekamp».

De fire kvartfinalistene var: Odd René Andersen, Mari Bella, Aleksander With og Tone Damli.

Det var til slutt Tone Damli som måtte forlate konkurransen.

– Det har vært en reise, en fantastisk reise, og jeg er skikkelig glad. Litt sliten, det må man få lov til å si. Jeg er veldig stolt over alt jeg har vært igjennom og takknemlig for det jeg har fått lov til å gjøre.



Var syk for andre gang

Til tross for den sure fjerdeplassen, er Tone Damli positivt innstilt når God kveld Norge tar en prat med henne:

– Nei hva skal man si, det har jeg jo opplevd før - å ryke ut før oppløpet, spøker hun.

– Det er jo litt delte følelser, man vil jo så klart komme videre og opplevelse mer, men så er jeg jo nå veldig sliten, forteller hun.

– Hva er det som har gjort deg så sliten?



– Det har vært en intens jobb. I tillegg så er jo jeg en av de som har små barn og en del andre ting utenom.

Damli kan også fortelle at hun har vært syk denne uken:

– Jeg måtte til legen på mandag da jeg ble syk for andre gang. Men jeg har ikke snakket noe om det, for jeg vil jo ikke syte om det på en runde to liksom.

Storband og latinopop

Til nå har artistene vært gjennom ulike sjangere, og i kveld var det storband og latinopop på programmet.

I ryggen i kveld har artistene hatt Forsvarets Stabsmusikk, Norges største profesjonelle blåseorkester, under ledelse av Lars Erik Gudim.

I tillegg til dommer Christine Dancke (39), som er med hver sending, var kveldens gjestedommere Reidun Sæther (42) og Alejandro Fuentes (35).

FAST «INVENTAR»: Christine Dancke er fast å de i dommerstolen hver lørdag. Foto: Espen Solli / TV 2

Reidun Sæther, som både er sanger, pedagog og skuespiller har vært ukas coach i sjangeren storband.

Alejandro Fuentes, den norsk-chilenske artisten og låtskriveren har på sin side gitt veiledning i latinopop.

GJESTEDOMMERE: Gjesteeksperter var Reidun Sæther og Alejandro Fuentes. Foto: NTB/ Berit Roald/ Thomas Andersen / TV 2

Begge har vært med i Stjernekamp tidligere. Fuentes deltok i den aller første sesongen i 2012, mens Sæther deltok i 2014.

Dette synger artistene i kveld:

I kveld var ikke artistene på scenen bare en gang, men to. De fremførte sanger til fete blåsere og søramerikanske rytmer.

Under ser du låtene som artistene fremførte i kveld:

STORBAND:

Aleksander With: Still Crazy After All These Years – Paul Simon (1975)

FØRST UT: Aleksaner With var først ut i kveld. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

With åpnet kveldens show med klassikeren «Still Crazy After All These Years». – Du utsmykker alle rytmene og musikken, det er så fint. Meget bra levert, sa Sæther etter opptredenen. Dancke på sin side var i tvil om hva hun synes: – Jeg tror jeg synes du er på ditt aller mest magiske når du har det hakket mer ubehagelig. Det har jo vist seg gjennom alle programmene, at når du synes det er grusomt, sitter vi her i begeistring. Men kjempebra levert. Mari Bella: «Don't Rain On My Parade» – Barbra Streisand (1964)



IMPONERER: Mari Bella imponerer dommerne med sin opptreden. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Bella gjorde en solid fremførelse av Barbra Streisand-låten og hadde en sterk avslutning på sin opptreden. Det ga dommerpanelet frysninger.

– Du har valgt den storbandlåten med aller høyest vanskelighetsgrad. Du nailer det så til de grader, sier Sæther. Det var et tydelig imponert dommerpanel som ga tilbakemeldinger etter opptredenen. – Dette endte opp med å bli en av mine favorittopptredener gjennom hele sesongen, sa Dancke etter fremførelsen. Tone Damli: «Can't Buy Me Love» – The Beatles

SOLID: Tone Damli leverte en solid opptreden. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Du er den som har vært mest sporty i denne prosessen og tatt utfordringen på strak arm. Så kult, sier Sæter.



– Helt konge. Det er så lite å ta deg på. Jeg har ingenting å pirke på og storband kler deg virkelig godt, sier Fuentes.

Odd René Andersen: «Hallelujah I Love Her So» – Ray Charles (1956)



FORBILDE: Andersen har blitt et forbilde for en i ekspertpanelet. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Andersen var den siste ut i storband-sjangeren.

– Hva skal man si? Dette er helproft helt ut i fingerspissene. Her er du i egen klasse, sier Sæter.

Etter opptredenen sier Fuentes at Andersen har blitt et forbilde for ham.

– Det er så sinnssykt proft. Dette var bare en fryd som gjerne kunne fortsatt litt til, sier Dancke.



LATINOPOP:

Aleksander With: «Liar» – Camila Cabello (2019)

UT AV KOMFORTSONEN: Det var tydelig at With var ute av komfortsonen i latinopop-sjangeren. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Du treffer alle toner og sånne ting, men jeg skulle ønske at du hadde litt mer energi, men jeg synes det var bra, sier Fuentes. Dancke savnet litt mer «latino» i opptredenen, men var fornøyd med dosen «pop». Mari Bella: «SloMo» – Chanel (2022)

SANG PÅ SPANSK: Mari Bella sang i kveld på spansk. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Bella kjørte på med en spansk sangopptreden. – I dag kunne jeg klappet lenge for deg, Mari, starter Dancke. – Spansken var «on point». Hadde dette vært Colombia hadde Shakira begynt å skjelve. Jeg tror dette er din kveld, legger Fuentes til. Tone Damli: Havanna – Camila Cabello ft. Young Thug (2017)

BLANDEDE TILBAKEMELDINGER: Dommerne var noe uenig etter Damlis opptreden. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Du fikk meg inn i Havanna. Jeg synes du klarte å leve deg inn i det og du synger veldig fint, sier Fuentes.



Dancke på sin side var ikke like fornøyd med «latinopop»-opptredenen til Damli:

– Jeg er ikke hundre prosent enig med Alejandro. For meg ble dette mer en storband-opplevelse enn en latino-opplevelse. Her var vibratoren veldig tilbake på slutten av linjene og Camila Cabello som er en artist som er veldig seig og ekstremt god rytmisk. Der mistet du meg litt.



Odd René Andersen: «Despacito» – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (2017)



SHOW: Andersen lagde show under sendingen. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Siste del av refrenget så er du jo som en norsk utgave av Luis Fonsi, sier Dancke.

Fuentes understrekte at selv om det ble noen språkfeil underveis i låten, var det en god opptreden.

– Jeg er ikke lenger i Norge nå. Nå er jeg i en skitten nattklubb i Cuba. Jeg ble revet med, musikalt var dette helt innafor, sier Sæter.

Saken oppdateres