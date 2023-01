Ute av Mesternes mester:

– Hva tenker du om å ryke på utholdenhet?

Hanne Staff ler. Som fire ganger verdensmester i orientering var det kanskje ikke det temaet hun hadde forventet å havne nederst i.

– I utgangspunktet så hører jo det rart ut, men når jeg vet hva jeg har trent, og når jeg vet at trening er ferskvare, så var det vel sånn det måtte gå, sier Staff, som la opp tilbake i 2004.

– På den siste øvelsen så klønet jeg det til for meg selv, så til slutt sto det ikke på utholdenheten, men mer at jeg ikke klarte å gjøre øvelsen på en riktig måte.

RØK: Hanne (t.h.) var først i vannet under denne øvelsen Foto: Heidi Marie Gøperød, Nordisk Banijay/NRK

– Det er litt marginer og tilfeldigheter her også?

– Absolutt. Det er jo på mange måter lek, og det blir aldri 100 prosent rettferdig, men jeg synes konseptet og opplegget er veldig bra. Også er det veldig hyggelig å være med på, og det er kanskje det aller viktigste.

Fellesskapet viktigst

Utifra forutsetningene sine så føler 50-åringen at hun har fått mye ut av Mesternes mester, at og det var gøy å få oppleve en nattest.

– Jeg har jo sittet og sett på Mesternes mester over mange sesonger, så det var litt nervepirrende å stå der, man vil jo gjerne prøve å komme seg videre, sier Staff, som røk mot tidligere kickbokser Andreas Lødrup.

Hun vil huske fellesskapet mellom deltagerne best.

– Det er litt rart, man føler veldig fort at man har kjent dem lenge. Man har såpass mye felles. Så de gode samtalene og fellesskapet vil jeg huske best, også må jeg si at det var morsomt å konkurrere igjen også. Jeg har sagt nei noen ganger, men angrer ikke på at jeg prøvde meg i år, forteller Staff til God kveld Norge.

– Hviskes litt

Over én million nordmenn får med seg Mesternes mester hver helg på NRK, men Staff påstår at hun ikke har merket så mye ekstra oppmerksomhet hjemme i Nittedal.

– Jeg merker det mest på Facebook, men jeg tror ikke at jeg har radaren på. Mannen min sier at når vi går sammen så merker han at flere kjenner meg igjen enn før. Det hviskes litt. Men det er bare hyggelige tilbakemeldinger, smiler hun.