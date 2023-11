Ute av «Maskorama»: – Trodde jeg skulle sitte i panelet

Åtte maskerte kjendiser har nå fremført sin aller første sang i den fjerde sesongen av «Maskorama».

I den første episoden så var det Magikeren som røk ut.

AV MED MASKA: Magikeren, sammen med programleder Silje Nordnes. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

Bak den magiske masken, var det den norske kriminalforfatter og politietterforsker Jørn Lier Horst sin identitet som ble avslørt.

– Det måtte litt overtalelse til, sier Jørn Lier Horst i det maska er av.



– Jeg er jo mest kjent som forfatter, og det handler om magi, legger han til som forklaringen bak kostymevalget sitt.



AVSLØRT: Bak masken var det den norske kriminalforfatter og politietterforsker Jørn Lier Horst! Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Hvordan har det vært å være med på «Maskorama», spør programleder Silje Nordnes?

– Jeg burde jo si magisk, men det har vært aller mest hårete å være med, svarer han humoristisk.



15 prosent av seerne gjettet at kjendisen bak Magikeren, var Jørn Lier Horst.

– Klam atmosfære

Til tross for at Horst var den første som røk ut, er han positivt innstilt når God kveld Norge tar en prat med han:

– Det var en stor lettelse å komme ut av kostymet, for den veier jo en del. Det har klødd i nesa og vært en klam atmosfære, forteller han lattermildt.

STORE KOSTYMER: Kostymene i «Maskorama» er kjent for å være store og ikke minst tunge. Foto: Espen Solli, Monster/NRK

Til tross for et tungt kostyme, forteller Horst til at det mest utfordrende har vært å skulle synge:

– Jeg kan jo ikke synge.

– Jeg var den gutten som fikk beskjed om å stå helt bakerst og synge, og ikke ta i så mye, forteller han.

AVSLØRINGEN: Jørn Lier Horst forteller at ungene hans og moren på 89 år nok er de som kommer til å bli mest overrasket over deltagelsen hans. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre kan han avsløre at da programmet først tok kontakt, trodde ikke Horst at han selv skulle inn i et kostymet:

– Da jeg ble kontaktet, tenkte jeg at jeg skulle være med i panelet, men så ville de at jeg skulle være med som deltager. Da måtte jeg gå mange og lange runder med meg selv, forteller han.

– Hva gjorde at du til slutt ble med?

– Jeg var jo med i «Forræder» og det var en stor opplevelse. Det var spennende og interessant, og etter det sa jeg: det er to ting jeg ikke skal, det er å synge og danse.

– Men så var det jo dette med det mystiske rundt og det å løse gåtene, legger han til.

– Så må man også huske på at det bare er åtte personer i hele landet som blir spurt, ler han.



Kommer med avsløring

– Hvor lenge har du båret på denne hemmeligheten?

– Siden sensommer. Den eneste som har visst noe, er kona mi. Jeg kommer jo hjem med lange lyse hårstrå som henger på klærne, ler han og refererer til hvorfor kona måtte vite.



Helt til slutt avslører Horst hvem han har et ekstra øye til av de syv gjenværende deltagerne:

SPIRREVIPPEN: Hvem gjemmer seg bak den blå drakten mon tro? Foto: Espen Solli, Monster/NRK

– Jeg har jo sittet bak scenen, side og om side i svart boks sammen med Spirrevippen, og har da hørt henne synge fra hun begynner å varme opp til hun skal fremføre.

– Så hun er jeg spent på hvem er. Jeg kommer til å kjøpe konsertbiletter, forteller han.