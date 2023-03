Ut mot «Snapchat-regler»: – Jeg orker ikke det spillet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Ingeborg Walther (24) har for første gang på fire og et halvt år tatt steget ut på datingmarkedet.

Ingeborg Walther, kjent fra programmer som The Voice, Stjernekamp og Maskorama, slapp fredag den personlige låta «Ikke bli som meg».

– Den handler egentlig om at når du er i et brudd, eller bryter opp en relasjon, så er det så typisk å legge skylda på seg selv, og tenke: «Hva er det med meg som er galt?» sier Walther når hun gjester God kveld Norge.

Avstandsforhold

Etter å ha vært i et forhold over lengre tid tok det slutt for østfoldingen og kjæresten i november. 24-åringen forteller at i slike perioder av livet kan hun overtenke veldig.

– Det er veldig typisk meg, når noe blir slutt, å gå veldig inn i meg selv. Jeg kan sitte og lage masse scenarier i hodet, noen ganger må jeg bare stoppe meg selv. Jeg er ikke så flink til å tenke rasjonelt, innrømmer hun.

SMIL: Jenta fra Skjeberg er stort sett blid. Foto: Steinar Marthinsen

Forholdet var et avstandsforhold som varte over fire og et halvt år, og Walther synes de skal ha ros for å ha holdt ut med avstand så lenge.

– Men det ble vanskelig, og til slutt så var vi ikke de samme som vi var da vi møttes som attenåringer. Men jeg har så mye respekt for han, og ser tilbake på det som en fin periode av livet. Men nå føler jeg at jeg må gå videre alene, smiler artisten.

Tinder funket ikke

Nå lever hun singellivet i Oslo, med alt det har å by på.

– Man føler seg veldig fri. Jeg føler at jeg lever «Oslo-girl»-livet. Ingen sender melding og spør hvor jeg er, og jeg kan gjøre som jeg vil, sier Walther, og legger til at det også har negative sider.

– Det er deilig å være fri, men samtidig så er det litt trist å dra hjem uten at det er noen der. Vi facetimet hver kveld, men nå får jeg vel bare ta i bruk venner.

SINGEL: Ingeborg lever singellivet i Tigerstaden for tiden. Foto: Steinar Marthinsen

Hun prøvde Tinder, men fant fort ut at det ikke er noe for henne.

– Det var ikke en suksess for min del, altså. Jeg syns at det er mye rart der inne. Min drøm er å møte noen i virkeligheten, en sommer på et tak, ler hun.

Er en «dobbeltsnapper»

Mye av dagens sjekking foregår over sosiale medier, og Snapchat er et populært sted å starte kommunikasjonen. Men også her finnes det uskrevne regler, noe som Walther har sett seg lei.

– Man skal få en snap, så skal det gå litt tid, så skal du svare. Litt fram og tilbake. Men jeg er utålmodig så jeg kan sende en snap til, i tilfelle han ikke så den første, så jeg dobbeltsnaper, ler hun.

Dette er tydeligvis ikke greit ifølge den sosiale kodeksen på Snap, hvor man skal spille kostbar.

– Jeg orker ikke det spillet, jeg synes det er teit. Kan man ikke bare si det som det er, å vise interesse hvis man er interessert, i stedet for å drive med det spillet. Jeg føler meg ferdig, og synes at vi skal ha en revolusjon!

Hun prøvde selv å vente med å svare, men det var lettere sagt enn gjort.

– Da måtte jeg ha timer på mobilen. 30 minutter. For å ikke åpne den med en gang, ler Walther.

BAMSE: Det ble tredjeplass i Maskorama for Ingeborg. Foto: NRK

Har med Ramón og Astrid S

På låta «Ikke bli som meg» har Walther fått med seg litt av et stjernelag, for Ramón har vært med å skrive tekst, og Astrid S korer på vokal. Sistnevnte skjedde ganske tilfeldig.

– Produsenten spiller keyboard for Astrid. Så han var på turné med henne og jobbet parellelt med denne låta. Vi manglet noe, og han hørte om Astrid ville komme og legge inn noen lyse toner. Hun har jo en englestemme, så det var så fint. Hører du godt etter så hører du hennes lyse vokaler. Skikkelig stas, smiler Walther.

Artisten Ramón Torres Andresen, som hun mener er den beste låtskriveren i Norge, kjenner hun fra «way back».

– Begge var med i Putti Plutti Plott i 2008. Jeg var dritforelsket i han, han var en skikkelig sjarmør. Og han har sagt at han var forelsket i meg og, ler Walther.

Hun synes det er sykt å tenke på at de sto i Spektrum som åtteåringer, og også der var det et ungt stjernelag,

– William Gamborg og Julie Bergan var der og. Det er helt sprøtt å tenke på. Hun var reinsdyr, også var jeg nisse. Det er som en feberdrøm.

Til sommeren kommer det en hel EP med låter fra Walther, som handler om forholdet hun var i.

– Det å være i et avstandsforhold, og hele prosessen med å være usikker og at man forandrer seg. Fra å ikke ville at den andre skal finne noen ny, til å føle at det er greit at man finner nye og unner hverandre det. Det blir fint å høre på hele samlingen, smiler Walther.