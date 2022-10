Ut mot Jodel-rykter: – Det er ganske utrivelig

Henrik Eijsink og Hanne Mathea Friis fikk tidlig en god tone inne på gården og tilbrakte mye tid sammen. Dette har TV-seerne fått med seg.

– Det er nok helt klart at vi hadde en flørtende tone inne på Farmen, sier Eijsink.

Likevel forteller Farmen-profilene at de kun er venner på utsiden.

– Nå som vi er tilbake i 2022, så er vi bare venner, sier han videre.

– Så kjempeforelsket ut

Friis forteller at hun har fått tilsendt en rekke kommentarer fra plattformen Jodel.

Her har folk blant annet skrevet at hun virker svært betatt av Henrik inne på gården, men at han ikke ser ut til å føle det på det samme.

– Jeg ble jo klippet som en kjempeforelsket person, mens Henrik ble klippet som at han ikke kunne brydd seg mindre, sier hun.

Eijsink sier seg enig og legger til:

– Det er noen som har sagt at jeg har brukt Hanne. Det er ganske utrivelig. Jeg tror det er på grunn av måten det er klippet på. Det var nok mer balansert enn slik det blir vist på TV.

– Det er ganske irriterende, men jeg tar meg ikke nær av det, sier Friis om jodel-kommentarene.

Var skuffet over valget

Det oppsto drama mellom duoen når Eijsink ble storbonde, og valgte Friis bort som en av sine hjelpere.

- Jeg tenkte veldig enkelt at det å velge hjelpere handlet ikke om hvem man likte best eller var nærmest, forklarer Eijsink.

- Selv om det hadde vært hyggelig å ha med Hanne i storbonde-huset, så tenkte jeg at en ordfører og en hotelldirektør hadde enda mer å komme med som hjelpere.

Duoen forteller at de har blitt venner igjen etter hendelsen.

- I «bobla» blir ting veldig mye større. Jeg følte veldig på at jeg var skuffa og lei meg, men nå «cringer» jeg av det, sier Friis om dramaet.

I videoen under forteller Friis om hvordan valget av hjelperne påvirket henne inne på gården:

Fikk en mental knekk

Eijsink forteller til God kveld Norge at det var en stor påkjenning å komme tilbake til hverdagen etter farmen-oppholdet.

– Da jeg kom tilbake synes jeg det var ubehagelig å være ute. Jeg synes det var ubehagelig med lyd og mange mennesker.

– Det tok flere dager før jeg orket å svare på meldinger og møte andre mennesker. Jeg fikk en litt større mental knekk enn det jeg trodde jeg skulle få, forteller han.