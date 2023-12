Ut mot influenser: – Bare én ting å gjøre

KOMMER MED STIKK: – I stedet for å ha selvinnsikt nok til å innrømme det, rettes som vanlig pekefingeren mot alle andre, sier Mads Hansen om influenser Iselin Guttormsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2 / Jonas Been Henriksen

Forrige uke ble influenser Iselin Guttormsen (36) utsatt for en uheldig hendelse, da hun skulle reise fra Oslo til Stavanger for å gjennomføre liveshowet «One night stand».

Etter at hun kom for sent til bagasjesinnsjekk, endte hun opp med å stappe alt hun hadde av poser, kostymer og sminke i håndbagasjen for å rekke flyet.

Hun forlot dermed en tom bagasje på Oslo Lufthavn, i håp om at Avarn Security kom til å levere den til hittegodskontoret.

Det gjorde de ikke, og Guttormsen skal ha fått beskjed om at Avarn Security kaster bagasjer dersom man setter den igjen frivillig.

– Men det er ingen som har ringt meg? Hvordan kan Securitas vite at jeg har satt igjen kofferten der frivillig, og at den ikke er gjenglemt? Hva slags rutiner er det? sa hun og fortsatte:

– God kundeservice hadde vært å si «vet du hva, vi går bort å leverer den for deg på hittegods», men det var ingen som gadd å hjelpe meg i det kaoset. Jeg synes det er skikkelig ræva kundeservice, det må jeg bare si.

Saken har fått programleder Mads Hansen (39) til å reagere.

– Én person som har gjort noe feil



Ettersom Guttormsen kom for sent til siste frist for innsjekk, fikk hun altså ikke sjekke inn bagasjen sin.

– Da krever hun altså at de ansatte på flyplassen skal gjøre unntak fra regelverket for hennes skyld, og hevder seg utsatt for «skikkelig ræva kundeservice» når de da naturlig nok ikke har mulighet til å gjøre det, sier «Spårtsklubben»-profilen og fortsetter:



– Her er det én person som har gjort noe feil, og det er Guttormsen selv. Ingen andre. Men i stedet for å ha selvinnsikt nok til å innrømme det, rettes som vanlig pekefingeren mot alle andre.

Med «som vanlig» referer Hansen blant annet til da Guttormsen kom med en såkalt «tordentale» mot «Skal vi danse»-dommerne Merete Lingjærde (61), Trine Dehli Cleve (63) og Morten Hegseth (37) i august.

God kveld Norge har vært i kontakt med Iselin Guttormsen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Kommer med oppfordring

Ifølge Nettavisen uttalte influenseren på Instagrams historiefunksjon den gang at det satt «tre kukkglade dommere i panelet».

I tillegg fortalte hun til avisen at hun satt igjen med følelsen av en urettferdig og kjønnsbasert dømming av dommerne fra forrige sesong – hvor hun selv var deltaker.

– Tidligere har det vært «Skal vi danse»-dommere, eller folk som reposter videoene hennes på sosiale medier. Denne gangen var det flyplasspersonellet, sier Hansen, og legger til:



– Her er det bare én ting å gjøre. Det er å rose de ansatte på Oslo Lufthavn for å følge reglene – og ikke gi Iselin Guttormsen spesialbehandling.

Forbrukerrådet: – Har selv ansvar

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har blitt gjort oppmerksom på saken. Iversen skriver i en epost at han har forståelse for at det ble en stressende opplevelse for Guttormsen.

– Likevel er det slik at når innsjekkingen er stengt, så er du for sent ute. Passasjerene har selv ansvar for å komme tidsnok, skriver han.

Når det gjelder kofferten som ble borte, tviler Iversen på om Guttormsen i dette tilfellet har rett på erstatning.

Thomas Iversen er seniorrådgjevar i Forbrukarrådet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ved å sette kofferten igjen på flyplassen tok hun nemlig sjansen på at den kunne bli destruert, forklarer han.

– Hvis du ser at tiden er for knapp til å sjekke inn bagasje, bør du pakke om slik at du kun reiser med håndbagasje. Kofferten og overskytende bagasje kan legges i bilen hvis du kjører, eller i bagasjeoppbevaringen ellers.

«Me, myself and I»

Saken har også vekket oppsikt i sosiale medier, både i kommentarfeltet på TV 2s Facebook-profil og på sladreappen Jodel.

«Det er VINTER i Norge, da bør man beregne ekstra god tid» og «Me, myself and I …» er noen av kommentarene på Facebook.

«Sorry Iselin. Klarer ikke å oppdrive ett eneste gram sympati her. Planlegg litt bedre neste gang», skriver en annen bruker.

En fjerde bruker skriver også følgende:

«Enda en kjendis som er høy på seg selv. Tenk deg det kaoset som ville blitt om alle som er for sent, skal sette fra seg bagasjen utenfor skranken og bare gå fra den. Det ville jo blitt fullstendig kaos. Og hva med sikkerheten på flyplassene da?».