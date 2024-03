Usikkerhet rundt Johnny Depp i ny storfilm

FRONTFIGUR: Stor usikkerhet rundt Johnny Depps rolle i ny «Pirates of the Caribbean»-film. Foto: Joel C Ryan / Invision / AP / NTB

Disney planlegger nytt kapittel for «Pirates of the Caribbean»-franchisen.

I et nylig intervju med ComicBook.com avslørte «Pirates of the Caribbean»-produsenten Jerry Bruckheimer spennende planer om å «starte på nytt» med den ikoniske Disney-eventyrserien «Pirates of the Caribbean», ifølge Variety.

Med fem filmer som allerede har samlet inn imponerende 4,5 milliarder dollar, ser det ut til at Disney er klar til å seile inn i nye farvann med franchisen.



Bruckheimer har hintet om den nye retningen for «Pirates of the Caribbean» og har bemerket at det vil være «lettere å sette sammen» med en helt ny rollebesetning.

– Fordi vi ikke trenger å vente på visse skuespillere, sier han til nettstedet.

Ifølge Variety tyder dette sterkt på at vi kanskje ikke vil se Johnny Depp tilbake som den legendariske kaptein Jack Sparrow, som han har portrettert så minneverdig gjennom filmseriens løp.

SJØRØVER: Johnny Depp har vært frontfiguren kaptein Jack Sparrow i alle de fem tidligere «Pirates of the Caribbean»-filmene. Foto: AP Photo / Elliot Marks / NTB

Det har vært tidligere rapporter om at Disney jobber med to separate «Pirates»-prosjekter: en «reboot» ledet av Margot Robbie og en sjette film i den originale franchisen skrevet av Craig Mazin og Ted Elliott.

Mens detaljene om sistnevntes film forblir hemmelige foreløpig, har Mazin avslørt at manuset er fylt med uventede vendinger, og han ble selv overrasket over at Disney var interessert i det.

NYE FILMER: Craig Mazin har skrevet manus til den sjette «Pirates of the Caribbean», mens Margot Robbie jobber med en ny versjon av «Pirates of the Caribbean». Foto: REUTERS / Mike Blake / NTB og Frazer Harrison / Getty Images via AFP / NTB

Margot Robbie har tidligere avslørt til Vanity Fair at hennes versjon av «Pirates» hadde blitt droppet, til tross for at de hadde utviklet en spennende idé for filmen.

Bruckheimer har imidlertid forsikret fansen om at Robbie's prosjekt ikke er helt begravet, og at manuset vil komme frem i lyset på et senere tidspunkt.

Det store spørsmålet forblir om Johnny Depp vil gjøre en overraskelsesretur som Jack Sparrow i den kommende «Pirates»-filmen.

Depp har vært i midten av juridiske stridigheter de siste årene, noe som har ført til en del kontroverser rundt skuespillerens fremtid i Hollywood.