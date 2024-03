Universal Music boikotter Spellemannprisen

Fredag ble det kjent hvem som er nominert til årets Spellemann-utdeling.

Utdelingen går av stabelen 4. april på The Hub i Oslo.

Mandag sier direktør i Universal Music Norge, Bjørn Rogstad, at de ikke kommer til å være til stede under årets utdeling.

VG omtalte nyheten først.

Rogstad bekrefter overfor avisen at boikotten gjelder «først og fremst ansatte».



– Artister gjør det de ønsker å gjøre.

«Vi ønsker ikke å være til stede på eventer sponset av aktører som aktivt undergraver artister og den jobben de gjør.»

Nyheten kommer som følge av konflikten mellom Universal Music og Tiktok.

I januar ble det kjent at ble kjent at musikkselskapet ikke kom til å forlenge lisensavtalen med videoplattformen.

God kveld Norge har forsøkt Spellemannprisen og en rekke artister for en kommentar til saken.

Les hele pressemeldingen under:

«De som ønsker å anerkjenne artister og låtskrivere må gjøre det ved å respektere dem, ikke ved å aktivt jobbe mot å erstatte dem med KI eller ved å betale dem uanstendig lite.

Dette er årsaken til at vi aldri kan slutte å kjempe for rettferdig behandling av artister og låtskrivere. Dette er årsaken til at vi trakk lisensen med Tiktok. Dette er årsaken til at vi har bestemt oss for å ikke delta på årets Spellemannpris.

Vi ønsker ikke å være til stede på eventer sponset av aktører som aktivt undergraver artister og den jobben de gjør.

Vi er stolte av alle våre nominerte og gleder oss til å følge med fra sidelinjen. De fortjener all oppmerksomhet, heder og ære de kan få.

Vi ønsker hele den norske musikkindustrien lykke til på den store kvelden.»