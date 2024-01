Ulykke på «Wisting»-innspilling: – Politihund beit meg

Det gikk ikke helt etter planen for skuespiller Sven Nordin under innspillingen av serien «Wisting».

Skuespiller Sven Nordin (66) har tatt Norge med storm i rollen som politietterforsker William Wisting, i krimserien «Wisting» på Viaplay.

Strømmetjenesten har så langt sluppet fire sesonger, men i fjor ble det kjent at seerne kan glede seg til både en sesong fire og fem.

Siden 2019 har vi sett 66-åringen spille politietterforskeren fra Larvik, og han har tidligere uttalt til God kveld Norge at hvis det var opp til ham selv, blir han i rollen så lenge som mulig.

Torsdag kveld møter God kveld Norge Nordin i forbindelse med premieren til teaterstykket «Rain Man» på Christiania Teater i hovedstaden.

MANN OG KONE: Sven Nordin sammen med kona Torhild Strand. Han letter på sløret om de nye sesongene av «Wisting». Foto: Lage Ask / TV 2

Han legger ikke skjul på at det har vært hektisk å spille inn to sesonger på ett år.

– Dårlig samvittighet

– Men jeg håper folk ser frem til det og gleder seg.



Serien, som er basert på bøkene til forfatter Jørn Lier Horst (53), vil rulle over skjermen med de nye sesongene i løpet av året.

Skuespilleren kan nemlig avsløre at sesong fem vil innta TV-skjermen allerede til påske.

Nordin forteller at han trives svært godt i rollen, nemlig fordi William Wisting har en del likhetstrekk med Sven Nordin selv.

– Han er en familiemann, ganske disiplinert, ordentlig politimann, som jeg litt føler jeg er som skuespiller, sier han og utdyper:

– Også har jeg alltid litt dårlig samvittighet, eller jeg hadde det før da barna mine var små, fordi man jobber og jobber og jobber.

Til tross for at det tilsynelatende er fryd og gammen på filmsettet, har det ikke alltid gått etter planen for skuespilleren.

Hadde tatt stivkrampesprøyte

– Det er jo krim og dere har hatt noen heftige scener i noen av episodene, har det skjedd noen ulykker på sett?

– Det var et lite hundebitt, det var en litt skarp politihund som beit meg i ryggen. Noe som ikke var planlagt, røper Nordin overfor God kveld Norge.

Heldigvis for skuespilleren, hadde han tatt stivkrampesprøyte.

I tillegg til å være aktuell som hovedrolleinnehaver, har Nordin vært å se i fjorårets julekalendersatsing «Snøfall» på NRK.

66-åringen har flere barnebarn, noe som har vært stas for ham i dette tilfellet.

De har ifølge Nordin endelig fått sett ham på TV-skjermen.

– Barnebarna mine har neppe sett noe av det jeg har gjort på TV før, for de har vært såpass små, men «Snøfall» har de fått lov til å se på. Så jeg tror de har kost seg med å se «Mosse» som jeg blir kalt for, i «Snøfall».