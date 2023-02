Ulrikke Brandstorp etter finalen: – Gleder meg til å vaske truser

Etter ukesvis i Melodi Grand Prix-bobla er Ulrikke Brandstorp (27) klar for å komme tilbake til hverdagen.

Sangeren har vært en storfavoritt i konkurransen. Hun lå blant annet på topp på Eurovisionworlds oddsliste, sammen med vinner, Alessandra Mele (20).

Selv om det ikke gikk hele veien, tar Brandstorp det hele med et smil. Til God kveld Norge forteller hun at hun er stolt over egen innsats og at hun nå er klar for ta hverdagen tilbake.

– Det har vært fantastisk og jeg er så stolt. Jeg gleder til å ha tid til å vaske truser og støvsuge, ler hun.

– La det synke inn

Brandstorp forteller at hun har flere spennende prosjekter på gang, blant annet ABBA-musikalen «Mamma Mia» som hun gleder seg å reise tilbake til.

– Jeg skal jo også gifte meg. Jeg har ikke fått planlagt og har så vidt sendt ut «save the date» og har ikke sendt ut til alle engang. Så jeg har mye på tapetet.

Likevel understreker artisten at hun skal la de siste ukene synke inn.

– Jeg skal ta noen dager på å nyte dette og ta det inn. Det er helt sykt at vi har sunget her for 8500 mennesker. Så det er noe med å bare la det synke inn og så begynne forberede seg på neste låt man skal skrive.

– Gir meg ikke

Til tross for at det ikke gikk helt til topps denne gangen, er sangeren ved godt mot.

– Jeg har gjort alt jeg har kunnet, så gikk det ikke veien, så da får jeg prøve igjen en annen gang.

På spørsmål fra God kveld Norge om Brandstorp kommer til å prøve å nå Eurovision Song Contest igjen, svarer hun:

– Jeg kan jo ikke gi meg. Så til alle som er drittlei meg nå, så er det bare å grue seg til neste gang.