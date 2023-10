«Ullared»-profil er død

Det bekrefter søsteren til det svenske nettstedet Hänt.



– Det er tomt fordi vi pratet i telefon nesten hver dag utenom når hun ble skikkelig syk, sier søsteren Maritta Söderström til nettstedet.

Ifølge Aftonbladet har Hyvönen de siste årene hatt lungekreft, og blitt operert flere ganger i blant annet ryggen og hjernen.



Söderström forteller at man den siste tiden nesten ikke forsto hva hun sa.

Søskenparet er kjent som Hofors-søstrene, som ofte dukket opp i den populære serien om kjøpesenteret Ullared i Sverige.



I et tidligere intervju med den svenske avisa har Söderström snakket om hvordan innspillingen av serien vil være uten søsteren.

– Jeg ville følt meg tom av å gjøre «Ullared» uten henne for da ville jeg ikke fått så mye skjenn som jeg pleier.

Den siste tiden kunne ikke søstrene møtes lenger heller. Söderström har tidligere uttalt til Hänt at det er fordi de bodde 20 mil fra hverandre og med hennes pensjon ble det rett og slett for dyrt for henne å kjøre.