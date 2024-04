Ukjente bergensere i storsatsing

Torsdag har serien «Conan O'Brien Must Go» ledet av den amerikanske komikeren Conan O'Brien premiere på strømmetjenesten HBO.

Men det skal vise seg at TV-serien byr på et noe norsk preg. I serien dukker nemlig bergenserne Jarle Hjellvik Wallevik (25) og Christian Wallevik (27) opp.

Men det er ikke alt.

Gutta fra Bergen har også laget en egen låt med O'Brien.



VERDENSKJENT KOMIKER: Conan Christopher O'Brien er en amerikansk komiker og talkshowvert. Foto: Ben Margot

Hvordan havnet en av verdens mest berømte komikere sammen med to relativt ukjente bergensmusikere?

– Jeg kan ikke understreke hvor absurd og utenkelig hele dette eventyret har vært, sier Jarle Hjellvik Wallevik til God kveld Norge.



«No way in hell»

O'Brien startet karrieren som manusforfatter til seriene «Simpsons» og «Saturday Night Live».

Senere har han hatt sine egne talkshows og standup, og for ett år siden startet O'Brien innspillingen av et TV-prosjekt, der han møter fans over hele verden.

Slik ble Jarle Hjellvik Wallevik fra Bergen involvert med verdensstjernen.



– Jeg gamet en dag mens jeg hørte på podkasten til O'Brien, hvor de på slutten sa «om du vil snakke med Conan, fyll inn dette skjemaet», forteller han og fortsetter:



– Jeg tenkte «no way in hell» at det ville skje, men så skjøt jeg over en liten infobit om at jeg er utvikler, driver med musikk og noen tidige kommentarer.

Noen uker senere, fikk han plutselig en epost med spørsmål om å være med på podkasten til selveste komikeren.

– Jeg begynte med en gang og stresse, for jeg visste at dette kom til å bli det feteste jeg noen gang kom til å gjøre.

Podkasten ble spilt inn over Zoom, og gikk så bra at O'Brien sitt team spurte om de kunne sende to fotografer for å ta bilder av 25-åringen i Bergen.

Så skjedde det som virkelig ble «det feteste noen gang» for Wallevik.

Sto utenfor døren

Noen uker senere, ringte det på døren og 25-åringen gikk ned for å åpne.



– Da jeg åpnet døren steg temperaturen i hodet mitt ti grader på tre sekunder. Jeg så rett inn i skyskraperen Conan O'Brien, og sju filmkameraer rett utenfor leiligheten min.

– Jeg fikk sjokk og prøvde bare å ikke smelte sammen til en klump på bakken, forteller han til God kveld Norge.

Etter hvert forsto 25-åringen fra Bergen at han skulle være en del av den nye serien til O'Brien.

FILMCREW: Et filmcrew på syv personer sto plutselig utenfor leiligheten i Bergen. Foto: Privat

Slik starter «samarbeidet»

Nå, ett år senere, står 25-åringen klar for premiere av serien, der blant annet reaksjonen hans blir filmet etter at O'Brien ringte på døren.

Under innspillingen har 25-åringen som står bak musikkgruppen E.D.A sammen med fetteren sin Christian Wallevik (27), også laget en låt med den amerikanske komikeren.

– Samarbeidet var utrolig spontant.

– Etter å ha hengt i en dag sammen med O'Brien, ble jeg oppringt av en norsk produsent som sa «dere skal i studio med O'Brien i morgen, ta med deg resten av E.D.A», forteller han.

E.D.A: Musikkgruppen E.D.A består av duoen Christian Wallevik og Jarle Hjellvik Wallevik. Foto: Yorick S. Gontarek

– Jeg og Christian gikk jo i full panikkmodus, og prøvde å scramble fram noen uferdige beats vi har laget, samt refreng og tekster.

Han forteller at duoen prøvde å «speedoversette» versene fra norsk til engelsk.

– Vi hadde jo ikke hadde peiling på hva som ville skje, så vi rappet våre deler av låten, og nevnte at vi ikke hadde klart å skrive en bridge til den.

– Da husker jeg en pære gikk av i hodet mitt, da jeg så på Conan som bare bare «I got it».

Og slik ble låten «Velkommen til Klubben (ft. Conan O'Brien)» til.

– Jeg må si at låten var et uferdig tårn med mursteiner som sto litt sjanglete, og den siste mursteinen til Conan gjorde tårnet rett og komplett.



E.D.A & CO: Musikkgruppen E.D.A bestående av Christian Wallevik (t.v) og Jarle Hjellvik Wallevik (t.h). Conan O'Brien i midten. Foto: Privat

Janteloven i sjela

Til God kveld Norge forteller bergenseren sjokkert at han aldri hadde forventet dette:



– Jeg kan ikke understreke hvor utenkelig dette eventyret har vært. Jeg er jo til syvende og sist en nordmann med janteloven bakt dypt inn i sjelen.

– Så å prøve å ta et steg tilbake og skjønne hva som har skjedd, og spesielt at det har skjedd med MEG, er helt absurd.

Serien «Conan O'Brien Must Go» har premierer på HBO torsdag 18. april. Samme dag slippes «Velkommen til Klubben (ft. Conan O'Brien)», samt den engelske versjonen «Welcome to the Party (ft. Conan O'Brien)».