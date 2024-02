TV-serieskaperen bekrefter ryktene

I et rykende ferskt intervju gir Dan Harmon (51) fanbasen en gladmelding.

Oppmerksomme fans av serien Community har lenge hatt mistanke om at det ville komme en oppfølger til den seks sesonger lange TV-serien, i form av en spillefilm.

I et eksklusivt intervju med Variety bekrefter skaperen av serien at manuset nå er så godt som ferdig.

Spøker med kollega

Nyheten kommer i kjølvannet av at hovedrolleinnehaver Donald Glover tidligere i år mente at manuset faktisk var ferdig.

– Jeg kan bekrefte at jeg fortalte Donald Glover at manuset var ferdig, men jeg vil også si at Donalds kilder er upålitelige siden manuset alltid er «nesten ferdig», sa Harmon spøkefullt.

Donald Glover (til høyre) blir å se i filmen. Foto: NBC Universal Media

Serieskaperen forteller at filmen er iscenesatt i samme område som der serien i all hovedsak utspiller seg.

– Det jeg kan bekrefte er at filmen utspiller seg på campus ved Greendale Community College, og at vi er nesten ferdig.

– Jeg er svært spent, legger han til.

Men at han bare er spent er en sannhet med modifikasjoner.

– Jeg har hatt en form for nervøse sammenbrudd de siste månedene bare ved å jobbe med det (manuset, red.anm.), og det er en god ting, fordi jeg har alle slags flashbacks til 2009, forklarer Harmon.

Seriens pilotepisode kom på lufta i nettopp 2009.

– Det kommer til å bli rått.

Kjente fjes

Hva gjelder skuespillere vil flere av de store navnene fra TV-serien figurere også i filmen.

Donald Glover, Alison Brie, Gillian Jacobs, Joel McHale, Ken Jeong, Danny Pudi og Jim Rash skal alle ha sagt ja til å være med i filmen.



Med andre ord blir det gjensyn med karakterene Troy Barnes, Annie Edison, Britta Perry, Jeff Winger, Ben Chang, Abed Nadir og Dean Pelton.

Den siste episoden av Community gikk på lufta 2. juni 2015, og hele episodekatalogen består i sin helhet av 110 episoder fordelt på seks sesonger.