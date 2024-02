TV-profilen Wendy Williams har fått demens

Den tidligere talkshowdronninga Wendy Williams (59) har nå blitt diagnostisert med afasi og frontotemporal demens.

Det melder avisen Variety, som viser til en uttalelse fra teamet hennes.

Afasi vil si en tilstand som påvirker språk- og kommunikasjonsevne.



– Afasi og demens har allerede ført til betydelige hindringer i Wendys liv, skriver temaet hennes i uttalelsen.



Williams sin afasi-diagnose, er den samme som skuespiller Bruce Willis (68) fikk påvist i fjor.



ÅPNER OPP: Wendy Williams har fått påvist afasi og demens Foto: Gregory Pace/Shutterstock/NTB.

59-åringen ble kjent gjennom TV-programmet hennes «The Wendy Williams Show» som ble spilt inn fra 2008 til 2021, hvor den siste episoden ble sendt i juni 2022.

Nå åpner TV-verten opp om diagnosen i håp om å skape mer oppmerksomhet rundt demens.



«I løpet av de siste åra har det til tider blitt spekulert om Wendys tilstand, spesielt da hun begynte å miste taleevne, da hun begynte å virke uberegnelig i offentligheten, og at hun til tider virket å ha vanskeligheter med å forstå økonomiske spørsmål», står det blant annet i pressemeldingen.



Videre skriver teamet hennes at beslutningen om å dele denne nyheten har vært vanskelig, og blitt tatt etter nøye overveielser:

«Ikke bare for Wendy selv, men også for å øke bevisstheten rundt afasi og frontotemporal demens og for å vise støtte til de tusenvis av andre som står overfor lignende utfordringer»

I uttalelsen skriver de at Williams fortsatt klarer å gjøre mye og at sykdommene heldigvis ble oppdaget tidlig.