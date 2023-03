TV-profilen tapte søksmål mot staten

I RETTEN: Mayoo Indiran her fotografert i Oslo tingrett under søksmålet mot staten. Foto: Ola Thingstad

Forrige uke møtte TV-profil Mayoo Indiran (32) i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt staten. Indiran krevde 1.258.000 kroner i erstatning etter at han ble etterforsket for alvorlig narkotikakriminalitet i lang tid.

I nesten fire år hadde den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren status som siktet. I august 2020 ble saken henlagt.

I mars 2022 fikk Indiran tilkjent oppreisning og erstatning på totalt 139.705 kroner.

Dette var ikke TV-profilen helt fornøyd med. Opprinnelig krevde han tre millioner kroner i erstatning, men etter flere innvendinger fra staten ble kravet redusert til 1.258.000 kroner.

Overbeviste ikke dommeren

Torsdag ble det kjent at han tapte mot staten, og ikke får tilkjent mer i erstatning. Ifølge dommen slipper han å betale sakskostnader.

I begrunnelsen står det at retten er av den oppfatning at Indirans sannsynlige inntekter i TV- og underholdningsbransjen i de årene han var siktet, ville ligget omtrent på samme nivå som det han tjente som ansatt på Rommen skole.

«Dette er også på linje med eller i øvre sjikt av hva lignende profiler hadde i årlige inntekter etter deltakelse i lignende programkonsepter som saksøker. Inntektssituasjonen til saksøker i 2021 og 2022 er med andre ord ikke representative for tidligere år (2017-2020), selv dersom man tenker siktelsen borte», står det videre.

Retten understreker at de ikke kan utelukke at Indiran enkelte år ville tjent mer enn det han faktisk gjorde som ansatt på skolen, men at dette ikke er tilstrekkelig til at de faktiske og rettslige kravene til sannsynliggjøring og dokumentasjon av kravet er oppfylt.

Mayoo Indiran ble et kjent ansikt for TV-seerne, da han i 2016 deltok i «Paradise Hotel». Det var på slutten av det samme året han ble siktet for grov narkotikaforbrytelse, noe som førte til at han mistet ulike oppdrag og muligheter innenfor TV-bransjen.

Etter at saken ble henlagt, har han kommet tilbake på skjermen i ulike programmer som «Kompani Lauritzen», «Sofa» og «Abu og Mayoos Norge».

Abu ble avgjørende

I retten mente statsadvokaten at Indiran sitt vennskap med Abu Hussain var en viktig faktor for hans popularitet de siste årene. Dette har dommeren sett seg enig i.

«Vennskapet med Abubakar Hussain gjorde det mulig for han å være med i konseptet «Sofa», og det var først etter dette at saksøker fikk den karriereutviklingen man ser i dag».

«Både saksøker selv og vitneforklaringer viser at det først var etter «Sofa» at han var i posisjon til andre konsepter, og TV2 synes nettopp å være opptatt av saksøker og Abubakar Hussain som en duo», står det i dommen.