Trude Vasstrand raser mot klementinleverandør: – For en dobbeltmoral!

– Vi selger våpen til dere og dere selger klementiner til oss. Grei deal det, om en ikke er så nøye på hvem man handler med.



Slik starter Trude Vasstrand (58), kjent fra TV 2-dokuserien «Funkyfam», en rekke innlegg som hun har delt på Instagrams historiefunksjon.

Der retter hun harde skyts mot Cevita-klementiner, som er en Bama-merkevare under konsernet NorgesGruppen.



Vasstrand har de siste månedene tydelig vist sin støtte til Palestina i sine sosiale kanaler.

Nå er det opprinnelseslandet til Cevita-klementinene i norske butikker, som får TV-profilen til å se rødt.

For klementinene er importert fra Israel.

«Mener dere seriøst at vi skal kjøpe og spise klementiner mens de som skulle leve av dem sulter ihjel? Ikke på liksom – sulter ihjel. Menneskene på Gaza DØR! Ta til vettet!», er noe av det 58-åringen skriver.



– For en hån

Til God kveld Norge utdyper Vasstrand at hun er frustrert over norske myndigheter, og at hun mener Norge burde boikotte Israel.

– Jeg som forbruker ønsker ikke å handle med et slikt regime. Vi vet hva som skjer på Gaza. Vi skjønner at et drapsmaskineri i denne skalaen koster penger. Skal norske forbrukere bidra til Israelsk økonomi?, spør hun, og fortsetter:

– Å stå foran fruktdisken med bilder i hodet av mennesker som dør av sult, og klementiner som blir plukket der de dør, er helt forferdelig. Menneskene på Gaza er ofre for en styrt utsulting, og jeg som forbruker er et slags offer for en arroganse som er helt hinsides, sier Vasstrand.

FRA ISRAEL: Disse klementinene, fotografert på Kiwi, er importert fra Israel. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

– For en hån. Mot Gazas lidelser og mine verdier, som jeg deler med så mange andre.

Utenriksminister Espen Barth eide har tidligere uttalt at han ikke tror på noe boikott av Israel. Det får Vasstrand til å reagere.

– Kom med eksempler som underbygger påstanden, minister. Det er et minstekrav i norskpensumet. Har du ikke lært det? Også kan du jo lytte litt til de du representerer. Vi ønsker ikke å handle med Israel!



Videre viser Vasstrand til Bamas nettsider, hvor hun reagerer på følgende setning:

«Bama har ufravikelige krav til kvalitet og etikk, og vi krever det samme av både nye og gamle leverandører».

– Bama og NorgesGruppen må slutte å bruke begreper de ikke forstår. Etikk for eksempel! For en dobbeltmoral!, raser Vasstrand.

Vil gi kunden valg

– Vi deler folks frustrasjon over de enorme lidelsene i Gaza, skriver kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen, i en e-post til God kveld Norge.

FLERE VALG: Pia Gulbrandsen i Bama ønsker at forbrukerne skal få velge selv. Foto: Bama

Likevel understreker hun at det er viktig for Bama å gi kundene valgmuligheter. Derfor importerer de klementiner fra Israel, som merkes Cevita.



– Men vi har også klementiner fra Marokko og Spania. Med flere opprinnelser tilgjengelig, faller naturlig nok etterspørselen etter klementiner fra Israel, fortsetter hun, og legger til:

– Noen forbrukere ønsker å unngå varer fra derfra, mens andre mener at produktene deres har den beste kvaliteten på denne tiden av året, sier Gulbrandsen.



– Ingen av våre produkter kommer fra okkuperte områder, slår hun fast.

Tydelig merking

MERKER VARER: Kine Søyland vil opplyse om opprinnelsesland . Foto: NorgesGruppen

NorgesGruppen, som eier butikkene hvor klementinene selges, sier at de kun har et fåtall varer med opprinnelse fra Israel.

De merker at forbrukerne er bevisste på hvor varene de kjøper kommer fra.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at alle varer er tydelig merket med opprinnelsesland, slik at kundene kan ta bevisste valg, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen.



Søyland understreker at de har stor forståelse for at at folk reagerer på situasjonen som sivile uskyldige utsettes for i krigen, og at konsernet forholder seg til myndighetenes utenriks- og sanksjonspolitikk.

TYDELIG MERKET: Det er liten tvil om hvor disse klementinene kommer fra. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Norge har per nå ikke iverksatt sanksjoner mot Israel.

Vil være en symbolsk handling

Utenriksminister Espen Barth Eide skriver følgende i en e-post til God kveld Norge:

– Jeg deler den store frustrasjonen og sorgen som mange føler på grunn av de menneskelige lidelsene og krigen i Gaza. Situasjonen er forferdelig, og jeg har understreket at Israels krigføring strider med krigens folkerett.



INGEN BOIKOTT: Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: CECILIE B STUEDAL

Barth Eide mener at alle land bør gjøre mer, men at det er viktig at det som gjøres hjelper palestinernes situasjon og ikke skader andre ting regjeringen gjør.

– Innføring av en ensidig norsk boikott av Israelske varer vil være en symbolsk handling, som ikke vil føre til reelle konsekvenser for Israels krigføring. Det vil imidlertid undergrave mye av arbeidet Norge faktisk gjør for å hjelpe situasjonen for palestinere i Gaza.

Barth Eide trekker frem at et eksempel på dette er løsningen om at Norge skal være en mellomstasjon for palestinske skattepenger, som sikrer flere hundre millioner kroner til palestinske institusjoner.

– Et annet eksempel er den planlagte humanitærkonferansen for Palestina, som Norge skal arrangere sammen med Egypt. Jeg tror ikke vi hadde fått til noen av disse tiltakene dersom vi hadde innført en ensidig norsk boikott av Israel.