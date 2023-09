Trude Drevland (76):– Livet er dødskult

RØD LØPER: Kokken Kjartan Skjelde og tidligere politiker Trude Drevland dukket opp sammen på rød løper under årets Reality Awards. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Trude Drevland (76) var nominert til gjev pris under årets Reality Awards.

Den tidligere Høyre-politikeren og realitydeltakeren Trude Drevland (76) troppet opp på rød løper under årets Reality Awards.

Med seg hadde hun tatt med ingen ringere enn mesterkokken, Kjartan Skjelde.

– Vi er på date, sier Trude Drevland til God kveld Norge.

– Hva gjorde dere før dere kom hit?

– Det skal ikke du vite noe om, sier hun humoristisk, før Kjartan utdyper:

– Vi koste oss med litt mat, gode samtaler og et godt glass vin. God stemning.

– Livet er dødskult

Duoen ble kjent under innspilling av Viaplay-serien «Camp Kulinaris».

– Det er sjelden jeg tar den så langt ut med og tar med en av deltakerne ut på middag, men det har jeg gjort i kveld, sier Skjelde.

– Vi skal ha det gøy, sier Drevland.

Drevland var under kveldens Reality Awards nominert til årets hederspris.

I forkant av utdelingen innrømmer hun at hun slett ikke tror at hun vinner, men at livet smiler om dagen uavhengig hun vinner eller ikke.

– Vet du hva, jeg har det så kjekt. Jeg er med Viaplay-gjengen, og livet er dødskult, sier hun til God kveld Norge.

Senere skulle det vise seg at det var Jan Thomas som stakk av med nevnte pris.

NOMINERT: Trude Drevland var nominert til årets hederspris på Reality Awards 2023. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Fikk påvist kreft

I mai tidligere i år fikk Drevland konstatert kreft i urinblæren, og ble i juni operert.

– Jeg tenkte på hvordan dette skulle ende. Men nå er jeg rolig, jeg vet jeg er i gode hender, sa hun til TV 2 tidligere i år.



I april i år fortalte Drevland til TV 2 hvordan hun måtte ty til smertelindrende midler under innspillingen av «Camp Kulinaris».



Utover det kommenterer ikke den tidligere politikeren noe mer om helsen sin til God kveld Norge.

– Gøyeste jeg har vært med på

I starten av september var Drevland også å se på scenen under «Rikets Roast av Sophie Elise», hvor flere av de andre komikerne blant annet vitset om kreften.

– Har du kommet deg etter roasten?

– Det er det gøyeste jeg har vært med på, og jeg som hater roast. Jeg syns det var kjempekult, sier 76-åringen.

De andre komikerne holdt ikke tilbake da de roastet 76-åringen.

– Det verste var at jeg hadde gruet meg til det. Men jeg ble ikke berørt. Det var omtrent som fortjent, avslutter hun.