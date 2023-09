BAK KAMERA: Mark Wahlberg antyder at han vil ta flere jobber bak kamera enn foran, Foto: EDUARDO MUNOZ

Mark Wahlberg hinter om at karrieren som skuespiller går mot en slutt.

I et intervju gjort i forbindelse med Cigar Aficionados september/oktober-utgave, åpner Mark Walberg (52) om sine fremtidsplaner.

Her reflekterer den anerkjente skuespilleren over karrieren og avslører at han kanskje ikke kommer til å stå foran kamera så mye lenger.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å spille så mye lenger der hvor jeg befinner meg i nå. Det er sikkert. For det er det vanskeligste, sier Wahlberg og refererer til familien.

FAMILIE: Mye tyder på at Wahlberg ønsker med tid med kona Rhea Durham og barna. Foto: Evan Agostini

Skapt muligheter som produsent

Mye kan tyde på at skuespilleren går over i en ny fase av livet og bransjen.

Gjennom årene har Wahlberg grepet et par muligheter som produsent, noe som har vært med på å diversifisere Hollywood-CVen hans.



– Jeg begynte som produsent av nødvendighet. Jeg har alltid vært proaktiv i å prøve å finne materiale og ting som jeg kan produsere, som jeg visste var riktig for meg, skape min egen skjebne, forteller han.

Skuespilleren antyder også at han ønsker å utforske evnene sine ved å sitte i regissørstolen.

Businessman

I tillegg til å være et stort navn i skuespillerbransjen, gjør Wahlberg det stort i andre businesser.

Wahlberg driver blant annet sitt eget tequilamerke Flecha Azul og er medeier i Wahlburgers, sammen med brødrene Donnie og Paul,

Han er også far til fire barn som han deler med kona, Rhea Durham.