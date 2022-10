Tror disse gjemmer seg bak maskene: – Lever i håpet

På lørdag går startskuddet for årets «Maskorama» på NRK, hvor åtte kjendiser skal opptre live og samtidig skjule seg bak masker.

Dommerpanelet, eller ekspertpanelet, består av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.

God kveld Norge har tatt en prat med kjendisstylist og Maskorama-ekspert Jan Thomas. Han har flere tanker om hvem som gjemmer seg bak maskene.

– Raknet fullstendig

Jan Thomas forteller at han har vært nokså rolig i ukene før programmet. Likevel dukket nervene plutselig opp, og han forsvant inn i det han beskriver som «Maskorama-bobla».

– Jeg har tenkt at «jaja, det er på lørdag, jeg stresser ikke», men i går så raknet det fullstendig. Da begynte tankene å spinne, og jeg fikk ikke sove.

Til tross for at dette er tredje sesong, er ikke kjendisstylisten mindre spent på hvem som gjemmer seg bak maskene.

– Det er jo noe helt eget, det er fortsatt like spennende og engasjerende nå i tredje sesong. Det at vi har klart å samle Norge, på tvers av generasjoner, foran TV-skjermen, betyr jo at publikum synes det er like spennende som oss. Det er en fest og en glede!

ÅRETS MASKER: Jan Thomas har flere teorier om hvilke kjendiser som er med i år. Foto: NRK

Ulike teorier

Jan Thomas understreker at dommerpanelet vet like mye som publikum og at de ikke får noe mer informasjon enn seerne.

Som en hel del Maskorama-seere, har stylisten gjort seg opp noen tanker om hvem som er med i år.

– Teorien er at de har fått med noen fra Sverige. Kanskje Eric Saade, ellers så går jeg jo fremdeles og drømmer om at Carola skal dukke opp. Jeg lever i håpet.

I denne sesongen av Maskorama møter du Hytta, Zombien, Frøya, Ulven, Rabagasten, Huldra, Snøroboten og Dandy.

– Vi har jo med oss en hytte denne gangen. Da har jeg vært inne på tanken om at «okei, er det Mads Hansen?», som er programleder på «Ikke lov å le på hytta», men igjen, er det kanskje litt enkelt?

– Helt forvirret

Tidligere har Märtha Louise vært en stor maske-kandidat hos Jan Thomas. Likevel har hun enda ikke dukket opp på Maskorama-scenen.

Til God kveld Norge forteller han at det er tenkelig at i år er året hun dukker opp i kostyme.

– Jeg vet jo rimelig sikkert at hun har vært på agendaen, og jeg kjenner henne ganske godt. Jeg er ikke sikker på at i år ikke er året. Jeg vet jo blant annet at Märtha og Durek er i Norge nå. Hvorfor skal han plutselig være her en god stund?

Videre påpeker han at Märtha Louise kan synge og at det er flere ting som tyder på at hun kan være med i årets program.

– Jeg er helt forvirret og har tenkt på hvor man kan plassere henne. Kunne det kanskje vært i Huldra? Hun er jo forførerisk, spennende og mystisk. Likevel kan de plutselig ha vært helt gærne og puttet henne i Rabagasten?

– Dukker hun opp, løper jeg ut på scenen

– Jeg kjenner ikke sangstemmen hennes nok til å avsløre henne på stemmen. Tro meg, jeg har i fellesskap prøvd å kjøre i gang allsang med Jan Teigen og ABBA, men tror jeg ender opp med å måtte ta det på bevegelse, når det kommer til Märtha.

Han legger til at han tror det er mer sannsynlig at hun er med i år, enn de to tidligere sesongene.

– Dukker hun opp, løper jeg ut på scenen. Om det hele hadde toppet seg med Carola, så hadde jeg lagt opp, tror jeg. Da hadde jeg ikke trengt å gjøre dette her mer, ler han.