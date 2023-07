«Tropp 1»-Vinner Elisa Amenya er gift

Lykken ser ikke ut til å ta slutt for Elisa Amenya (26).

I fjor vant 26-åringen første sesong av Kompani Lauritzen: Tropp 1, sammen med Asle Haddeland.

TV 2 kunne tidligere i år fortelle at Amenya hadde funnet kjærligheten med sin barndomsvennen David Amenya (23).

De har kjent hverandre lenge gjennom kirken Amenya aktivt deltar i.

Nå har det stormforelskede paret giftet seg.

– Det er et klart ja til hverandre. For resten av livet. Både når det er lett, og når det er vanskelig, forteller 26-åringen til God kveld Norge.

LYKKELIG: Elisa og David Amenya er lykkelige etter den store dagen. Foto: Siri Kiserud

Typisk bonderomantisk bryllup

Vielsen og bryllupsfesten ble holdt på Jæren i Rogaland, hvor «Tropp 1»-vinnerens familie er fra.

Amenya beskriver det hele som «typisk bonderomantisk».

– Vi hadde noen amerikanske gjester som synes det var spesielt stas og estetisk, sier Amenya til God kveld Norge.

Bryllupsparet hadde også «værgudene» med seg under bryllupsdagen, og legger til:

– Vi var superheldige med været, og fikk plutselig strålende sol og god varme etter noen uker med surt og regn. Det var superdeilig, og nesten som at det skjedde en velsignelse for oss.

Uventet endring dagen før

Videre forteller Amenya at hun nødvendigvis ikke hadde gruet seg til den store dagen, men kjente på nervøsiteten. Det gikk heller ikke plettfritt for seg da toastmasterne ble endret kun noen dager før.

– Som sikkert er vanlig var det en del småpirk og ting som måtte fikses i siste liten, og det ble endring av toastmastere ganske rett før dagen. De nye toastmasterne var «supersporty», slengte seg rundt og tok oppgaven på strak arm.

Det var en rørende vielse forteller Amenya, og at hun ble «slått av storheten av øyeblikket»:

– Jeg gikk ned gulvet og kikket på både venner og familie som hadde kommet for å feire oss, og med oss. Jeg kjente meg så takknemlig.

– Jeg så på David som sto og ventet på meg, og alt jeg tenkte på var at jeg var overbevist om at jeg gjør et godt valg når jeg sier ja til et liv med ham.

BRYLLUPSFEST: Det nygiftede paret på vei til bryllupsfesten. Foto: Siri Kiserud

– Jeg gråt og lo om en annen

Etter vielsen ble festen ikke annet enn vellykkede for det nygifte paret.

– Jeg har ikke ord for hvor mye jeg koste meg. Jeg gråt og lo om en annen, både av glede og takknemlighet.

Hun retter også en enorm takk til vennene de hadde invitert til den store dagen:

– Vi har så fantastisk fine venner som bidro med underholdning og god stemning gjennom hele kvelden. Jeg kunne ikke bedt om en bedre dag.

TV-profilen forteller at hun opplever at det kan være mye press rundt en slik dag, men at det som virkelig betyr noe er folkene man har rundt seg:

– Det er jammen rikt med godt fellesskap.

Bryllupsreisen har de nygifte enda ikke planlagt, men det betyr derimot ikke at de ikke har kost seg:

– Det viktigste er at vi begge har tatt oss fri etter bryllupet til å slappe av og hente oss inn, som jeg er veldig glad for.

– Vi akkurat bestilt en liten europeisk bytur. Det gjør at vi i det minste får kommet oss litt bort. Det gleder vi oss til, forteller hun til God kveld Norge.

Fikser hverandres tånegler

Som gift i rundt en uke, er Amenya sikker i sin sak om hvem hun har gitt sitt ja til:

– Vi ønsker begge å elske hverandre på en måte som vitner om noe større, og håper at ekteskapet vårt med tiden kan vitne om det samme til andre, forteller hun og legger til:

– Det innebærer alt fra å dele hverandres gleder og høydepunkt, til å støtte hverandre om noe er tungt og gjør vondt. Det er og i praktiske ting, som i å lage hverandre frokost eller å fikse den andres tånegler. Det har David måtte gjøre et par ganger haha, forteller en nygift og lattermild Amenya.

26-åringen trives skikkelig godt ektemannens nærvær, og ser frem til hverdagen og dagene som kommer, avslutter Amenya.