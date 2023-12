Trond Fausa forteller: – Følte meg veldig norsk

I anledning premiere på den nye filmen «Bukkene Bruse på badeland» var det lagt ut oransje løper utenfor Colosseum kino i Oslo.

– PAPPA! Kan du ta bilde! skriker Fausa junior da God kveld Norge huker tak i skuespiller Trond Fausa Aurvåg.

Etter å ha figurert i en av årets desidert største internasjonale filmsuksesser, er han nå aktuell som stemmen til en av de tre bukkene bruse i «Bukkene Bruse på badeland».

INTERNASJONAL: Skuespiller Trond Fausa Aurvåg trives godt både i inn- og utland. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Det er en forskjell på løperne i utlandet og i Norge, bekrefter Fausa.

På Colosseum kino er det så vidt at filmstjernene får plass, her er det barna som skal underholdes.

TROLL: Denne skapningen gikk rundt på arrangementet. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Mellom de innleide geitene og foreldre som knipser bilder, løper nemlig et enormt troll.

Fausa er takknemlig for å få oppleve begge deler.

– Det var kjempegøy å få være med på Oppenheimer, sier han til God kveld Norge.

Følte seg «norskere»

Han forteller at han ikke kjente på noen form for utenforskap, men at han på samme tid merket at han skillet seg ut.

– Når kamera går tenker man ikke på nasjonalitet, men jeg følte meg jo veldig norsk, enten jeg ville det eller ikke.

Akkurat hvordan han merket det, er han likevel ikke sikker på.

– Man er liksom «norskere» enn amerikanere, for eksempel.

– Det å føle seg norsk er bare det at man er på en annen væremåte, og det er ikke en dum ting, legger han til.

DET GODE SELSKAP: Trond Fausa, her sammen med Matt Damon, Robert Downey Jr., og Cillian Murphy på premieren til Oppenheimer i Paris denne sommeren. Foto: Reuters / Sarah Meyssonnier

«Oppen-homies»

Og blant stjerner og hovedrolleinnehavere som Cillian Murphy, Florence Pugh og Robert Downey Jr., fant Fausa tonen med det han selv kaller «smårollegjengen».

– «Oppen-homies», vi var en veldig kul gjeng. Vi var ute og spiste og drakk og fikk et fint bånd.

Og alt i alt er han fornøyd med opplevelsen.

– Jeg hadde det veldig fint som nordmann der borte.

Han forteller også at nord-norsk jul står for tur.

– Vi drar opp til svigerforeldre og skal kose oss der. Barna gleder seg.

– Litt «me too»-ete

Mikkel Niva er også med som en av tre hovedbukkestemmer i «Bukkene Bruse på badeland».

Han er ikke klar for jul.

– Når jeg har gjort «Kvelden før kvelden» har jeg hatt julestemning allerede fra august, men nå er det bare to uker til jul og jeg har fortsatt ikke fått noe julestemning, sier han.

IKKE KLAR: Mikkel Niva ser til Hollywood for å finne juleroen. Foto: Bernhard Moe Nyquist / God kveld Norge

Han har samtidig et ess oppi ermet som han vet gjør susen for julestemningen.

– «Love Actually» er den første snøen som faller. Og jeg skal prøve å se alle Harry Potter-filmene.

Han har også en melding til de som mener julefilmen «The Holiday» er bedre.

– Det er feil. Han statsministeren i Love Actually er jo litt «me too»-ete, men det skal man se gjennom fingrene på.

Niva forteller at han skal gjøre én ting hver dag frem mot julaften for å komme i julestemning.

– Men jeg er mest glad i romjula, sånn egentlig, avslutter han.

