Triana Iglesias tilbake på TV-skjermen

Programleder Triana Iglesias (40) gjør comeback i den nye sesongen av «Fangene på fortet». Det melder Dagbladet.

Iglesias skal lede programmet sammen med Julie Strømsvåg (41) og Kjetil André Aamodt (51).

Det blir den 12. sesongen av programmet, som spilles inn på Fort Boyard i Frankrike.

«Fangene på fortet» går ut på at en gruppe med kjendiser skal kjempe seg til en pengepremie som de skal donere til et veldedig formål.

Iglesias var programleder for «Paradise Hotel» i 15 sesonger. For realityprogrammet har hun blitt nominert til publikumsprisen under Gullruten i 2016 og 2018.

Dette blir hennes første programlederjobb siden Paradise hotel.