Trer inn i politikken etter hevnporno

Love Island-stjernen Georgia Harrison ønsker nå en fot innenfor parlamentet, etter at hun ble utsatt for hevnpornografi.

Den tidligere Love Island-deltakeren Georgia Harrison (28) ønsker nå å satse på en karriere som parlamentsmedlem.

Grunnen skal være hennes kamp mot hevnpornografi, etter at eksen hennes distribuerte hevnporno av henne på nettet.

Det melder The Guardian og Daily Mail.

Spredd sexfilm

De siste årene har Harrison blitt en forkjemper for å takle vold, overgrep og hevnpornografi mot kvinner.

Harrisons ekspartner, Stephen Bear (33), ble nemlig tidligere i år fengslet etter at han i all hemmelighet filmet og delte en sexfilm av Harrison på nettet, uten hennes samtykke.

Bear, som blant annet har deltatt på den britiske versjonen av «Big Brother» og «Ex on the beach», ble dømt til 21 måneders fengsel i mars.

Dette fikk Harrison til å aktivt stå fram som forkjemper for kvinners rettigheter rundt hevnpornografi og starte en karriere innenfor politikken.

Vil inspirere



Nå ønsker 28-åringen for fullt å gå inn i politikken. Hun sa nylig dette til avisen The Sun:

– Jeg hadde seriøse samtaler med et par Labour-parlamentsmedlemmer om jeg kunne stille for Essex, og de sa at det ville være mulig.

– De ba meg tenke på det, og sa at hvis jeg var seriøs om å stille som parlamentsmedlem, var det noe de ville støtte meg med.

SATSER HØYT: Georgia Harrison vil satse for fullt på en karriere innen politikk, etter å ha lyktes med kampanjer for å bedre lover rundt bilde-basert seksuell vold. Foto: Doug Peters

Videre sier Harrison at hun mener det vil bidra til bedre mangfold å ha en som «ser ut som henne» i parlamentet:

– Jeg tror også at det vil være ganske inspirerende for små jenter som vokser opp å se noen som meg stille opp som parlamentsmedlem. Vi trenger flere normale mennesker som går inn i politikken.

Kritiserer rettssystemet

På en konferanse i Liverpool ba Harrison nylig om at ofre for seksuelle overgrep skal prioriteres i rettssystemet.

PÅ KONFERANSE: Georgia Harrison på Labour-konferansen i Liverpool. Foto: Peter Byrne

Dette for å forhindre at de må gå gjennom de samme lange ventetidene som hun selv opplevde.

Under konferansen kritiserte hun nemlig ventetiden og årene det tok, før saken hennes ble hørt av rettssystemet.

Det skal ifølge Love Island-stjernen ha vært en stor påkjennelse:

– Det var skadelig for karrieren min og min mentale helse, noe som var veldig vanskelig for meg.