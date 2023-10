Treningsinfluenser røper gladnyhet

GLADNYHET: Treningsinfluenser og TikTok-profil Kasper Kvello og kjæresten Hanne har tatt forholdet et steg videre. Foto: Privat

Paret har tatt et nytt steg i forholdet.

Treningsinfluenser og TikToker Kasper Kvello (27) er for tiden på ferie i Mexico sammen med kjæresten Hanne.

I en ny TikTok-video, som ble publisert fredag, røper Kvello at han har gått ned på kne.

I videoen har treningsinfluenseren fått kommentaren «Håper det blir frieri på turen», hvor Kvello derfor spør følgende til kjæresten:

«Hanne, ble det egentlig noe frieri på turen?»

«Oh yes», svarer hun og viser frem ringen.

«Så nå er neste prosjekt å få dama til å heie på Arsenal, istedenfor United. Så er vi i rute», avslutter Kvello videoen med.

Til God kveld Norge bekrefter 27-åringen at han og kjæresten er forlovet.

– Det er helt nydelig å være forlovet. Vi har jo vært sammen i snart seks år, samboere i snart tre år. Så jeg var ikke veldig nervøs for svaret jeg skulle få, men heller om selve gjennomføringen av frieriet ble bra, innrømmer Kvello.

FRIDDE PÅ STRANDEN: Kasper Kvello gikk ned på kne på stranden i Mexico. Foto: Privat

Videre sier han at frieriet ble utført på stranden i Mexico, mens de gikk en tur langs vannkanten. Selve frieriet har Kvello planlagt i lang tid.

– Jeg har jo planlagt det i rundt ett halvt års tid tenker jeg, men har visst lenge at Hanne er dama jeg skal være med for alltid, sier han.



FORLOVET: Kasper Kvello planla frieriet i ett halvt år før han fridde til kjæresten sin. Foto: Privat

Kvello er best kjent under navnet «Styrketreneren» på sosiale medier, og over 100 tusen følgere på TikTok.

Han er også fotballkommentator på TV 2.