«Sex and the city»-stjernen har fått flere reaksjoner for å ha endret på utseende. Nå svarer hun på kritikken.

Kristin Davis (58) er for tiden aktuell i den nye sesongen av «And Just Like That» på HBO.

Etter at «Sex and The City»-gjengen returnerte til skjermen, har flere reagert på Davis sitt utseende.

Det er nemlig tydelig at skuespilleren har fått endret på flere deler av ansiktet. Dette har hun fått mye kritikk for.

Latterliggjort

Nylig fortalte Davis at hun hadde blitt latterliggjort for bruken av botox og fillers.

– Jeg har gjort fillers og det har vært bra, og jeg har gjort fillers og det har vært dårlig, fortalte hun nylig i et intervju med The Telegraph.



58-åringen forteller at kritikken har vært hard og at hun tror flere kvinner ville snakket åpent om arbeid de har fått gjort, hvis det ikke var for frykten for lignende tilbakeslag.

– Jeg tror at noe av grunnen til at folk ikke er mer åpne er fordi det er så mye skam rundt det, og det i stor grad påført av andre kvinner, sa hun til Entertainment Tonight tidligere denne uken.

NY SESONG: Fansen kan glede seg over en ny sesong med «And Just Like That». Foto: CAITLIN OCHS

– Det er så trist



Davis er tydelig på at alle kan ta egne valgt når det kommer til egen kropp og ansikt.

– Det er så trist. Vi har nok problemer som det er. Vi trenger ikke å kritisere hverandre. Det er så bortkastet tid og det gjør vondt.

Davis, som spiller Charlotte York Goldenblatt i den store TV-suksessen, forsøker å unngå å lete etter feil ved eget utseende.



– Jeg trenger ikke å se ut som jeg pleide å gjøre. Når jeg ser meg i speilet, prøver jeg å minne meg selv på å ikke se feil vet du, for det er slik vi er programmert til å se. Du kan ikke unngå å eldes. Den eneste måten du ikke kan bli eldre på er å ikke være i live, noe jeg ikke vil skal skje selvsagt, forklarte hun.



Ikke den eneste som har mottatt kritikk

Likevel ber hun fansen om å respektere at man tar ulike valg.

– Det å kritisere andre, hjelper deg ikke. Det hjelper ikke de som blir kritisert, det hjelper ingen, sa hun.

Davis er ikke den eneste av «And Just Like That»-skuespillerne som har adressert kritikk hun har fått for eget utseende etter at de retunerte til TV-skjermen.

Sarah Jessica Parker, som spiller Carrie Bradshaw, har fått flere reaksjoner på at hun ser eldre ut og at hun har latt hennes grå naturlige røtter vokse ut.

Kim Cattrall på sin side, som spiller Samantha Jones i serien, fortalte nylig at hun jobber for å bekjempe aldring på alle måter hun kan.