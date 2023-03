Tredoblet inntektene i jubileumsåret

I en årrekke har komikerduoen Lisa Tønne (44) og Sigrid Bonde Tusvik (42) underholdt fansen med podkasten «Tusvik & Tønne», og i fjor gikk de til scenen for å feire eget tiårsjubileum.

Duoen opptrådte for fulle saler landet rundt med forestillingen «Tusvik & Tønne 10 år», noe som ser ut til å ha gitt resultater.

Det ferske årsregnskapet til Tønnes selskap, Fjaselisa AS, viser at fjoråret ble tidenes opptur på inntektsfronten for 44-åringen.

Tønne tredoblet inntektene fra 2021, og endte med inntekter på hele 6,6 millioner kroner.

Resultatet før skatt er dessuten firedoblet fra 2021. Mens Tønne i koronaåret 2021 endte med et resultat på knappe 433.000, kan hun for fjoråret glede seg over et resultat på hele 4,8 millioner kroner.

2022 ble med dette et solid rekordår for komikeren.

Lisa Tønne har ikke besvart våre henvendelser mandag formiddag.

Gikk til Schibsted

Tusvik og Tønne er kjent for å snakke rett fra levra og podkasten er intet unntak.

Duoen startet podkast-samarbeidet i 2012, og de første fem årene hadde de ingen inntekter. De senere årene har de stått bak en av landets mest populære podkaster.

Inntil 2021 var duoen uavhengige, med annonseinntekter, men dette ble det slutt på da de i 2021 gikk til Schibsted-eide PodMe.

– Vi skal innrømme at dette var et stort valg for oss å ta, etter å ha vært en uavhengig podkast i snart ti år. Men vi tror at abonnement er fremtiden, også for Tusvik&Tønne. Nå får vi tid til å fokusere 100 prosent på selve innholdet, og vi sikrer en trygg finansiering. Det gir rom til å fortsette å gjøre noe av det vi elsker aller mest i fortsatt lang tid, sa Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne i en pressemelding den gang.

Tusvik kunne i 2021 vise til inntekter på 11,7 millioner kroner, og et resultat før skatt på 10,3 millioner. Årsregnskapet til selskapet hennes, Sigtus AS, er for fjoråret foreløpig ikke klart.

Skaper reaksjoner

Komikerduoen har flere ganger vært i vinden for å ha diskutert svært personlige detaljer i de to komikernes liv.

De skapte også overskrifter med «Tusvik & Tønne 10 år», der Bonde Tusvik blant annet snakket ærlig om livskrisen hun har stått i på privaten.

Tusvik skal ha delt svært personlige ting med publikum, der hun blant annet kom med stikk mot sin tidligere ektemann.

Dette skapte reaksjoner og flere overskrifter, deriblant i en kronikk i Aftenposten.

Flere ganger har de to vært medvirkende i debatter om hva man kan ytre i en podkast.

På et tidspunkt ble det trukket frem at podkaster ikke må forholde seg til pressens Vær Varsom-plakat, som er det etiske regelverket for alle redaktørstyrte medier i Norge.

– Så himla langt unna den hersens plakaten er vi da visselig ikke. Det mener jeg virkelig med hånden på hjertet. Det er å overdramatisere, sa Tønne til God kveld Norge i 2019.