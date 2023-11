Travis Scott åpner om festivaltragedien

Jacques Berman Webster II (32) kjent under artistnavnet Travis Scott, har brutt tausheten om de tragiske dødsfallene som skjedde under Astroworld-festivalen hans i 2021.

Hundrevis ble skadet og ti mennesker døde under konserten i Texas etter at folkemengden stormet mot scenen.

I et intervju med GQ snakker Scott ut om tragedien for første gang.

– Tenker på det hele tiden



Her forteller rapperen at han har vært knust over livene som gikk tapt under konserten hans.

– Jeg tenker på det hele tiden. Denne fansen var som familien min. Du vet, jeg elsker fansen min til det ytterste, sier han.



Videre sider artisten at han føler med menneskene og familiene deres.

Under konserten den 5. november 2021, ble tusenvis av mennesker skadet. Panikken brøt ut blant publikum da mengden med mennesker presset seg mot scenen under Scotts hovedopptreden.

Dette førte til at ti personer i alderen 9–27 år ble drept av kvelning, som følge av presset fra den store folkemengden.

Tilskuere har i ettertid rast mot Scott for å ikke ha stoppet konserten. Flere mener rapperne burde ha sett fra scenen at «livløse kropper ble ført gjennom mengden». Det skriver BBC.

Var ikke klar over alvorlighetsgraden

Brannsjef i Houston, Texas, har tidligere uttalt at rapperen burde ha stoppen konserten mye tidligere.

Stjernen skal ikke ha vært klar over alvorlighetsgraden av situasjonen før han forlot scenen.

Scotts eneste uttalelse om tragedien kom like etter konserten. I uttalelsen på Instagram skrev stjernen at han var ødelagt og lovte å gi Houston Police Department sin «totale støtte» under etterforskningen av «det tragiske tapet av liv».

Videre sa stjernen at han ville stoppet konserten dersom han hadde visst hvor alvorlig situasjonen blant publikum var.

Låt som refererer til tragedien

I intervjuet med GQ, forteller rapperen at et av hans siste albumspor, «My Eyes», refererer til tragedien. Han synger blant annet:

«I replay them nights, and right by my side, all I see is a sea of people that ride with’ me. If they just knew what Scotty would do to jump off the stage and save him a child.»

– Sangen er emosjonell og det verset betyr mye for meg, forteller han.



På spørsmål om hva han vil at folk skal tenke på når de hører sangen, svarer han:

– Å vite at jeg også har smerter. Jeg har bekymringer, ting jeg tenker på, og tingene jeg ser på en daglig basis, jeg tenker på dem. Og hver dag vil jeg finne forandring i tingene, gjøre ting bedre, gjøre meg selv bedre.