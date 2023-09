Travis Barker (47) er syk

Midt i Blink-182-turnéen, og drøye to uker før kona Kourtney Kardashian Barker, har termin, testet trommis Travis Barker positivt for Covid.

Det delte han på egen Instagram fredag, ifølge en rekke medier blant annet PageSix.

Den positive testen er grunnen til at stjernetrommisen for tiden holder seg hjemme i Los Angeles.

Tidligere denne måneden ble europaturneen utsatt da Barker måtte haste hjem til kona Kourtney Kardashian Barker, som ble hasteinnlagt på sykehus.

– Jeg er evig takknemlig for de fantastiske legene som reddet livet til babyen vår. Jeg er evig takknemlig for ektemannen min som avbrøt turneen for å være ved min side på sykehuset og for å ta vare på meg, min klippe. Og til min mor, takk for at du holdt meg i hånden gjennom alt dette, innledet Kardashian et innlegg på Instagram.



HASTET HJEM: Travis Barker måtte utsette turneen da den gravide kona Kourtney Kardashian Barker ble hasteinnlagt på sykehus. Foto: Jordan Strauss

Hun avslørte at hun på grunn av komplikasjoner måtte operere babyen, men at hun forlot sykehuset med et friskt foster i magen.

Det er imidlertid ikke kjent om turneen blir utsatt ytterligere, da det fortsatt står på bandets egne nettsider at de skal opptre på Altice Arena i Portugal 2.oktober.

Bandet skal på en omfattende turné i oktober i Europa og USA. De har dermed en liten pause på noen måneder før de går i gang igjen i februar. Da til Australia, New Zealand, Peru og Mexico

Tidligere denne måneden spilte Blink-182 i Oslo Spektrum.