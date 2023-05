Trakk seg fra TV-program - nå innrømmer han affære

I forrige uke kom nyheten om at «This Morning»-profil Phillip Schofield (61) var ferdig i programmet etter over 20 år.

Schofield har vært programleder for det britiske frokostprogrammet siden 2002. I en melding på Instagram skrev 61-åringen at det hadde vært «noen vanskelige siste dager».



Før Schofield trakk seg fra programmet, florerte det rykter om en mulig konflikt mellom han og medprogramlederen Holly Willoughby (42),

I en nylig uttalelse til Daily Mail deler TV-verten at han har løyet til kanalen, kollegene og vennene sine:

Schofield skal nemlig ha hatt et forhold med en «mye yngre» mannlig kollega.

I uttalelsen hevder Schofield at forholdet med den yngre mannen var gjensidig. Han avslører også at mannen jobbet på «The Morning»-programmet.

Videre i uttalelsen forteller Schofield at han først møtte mannen da han var tenåring, men at de ikke tok forholdet videre før han var eldre.

Han innrømmer at «forholdet var uklokt, men ikke ulovlig», og at han har avsluttet det.

Programlederen var fortsatt gift med Stephanie Lowe da han begynte forholdet med den yngre mannen.

Schofield og Lowe skilte seg omsider i 2020, da han kom ut som homofil.

I uttalelsen forteller Schofield at han er «dypt lei seg» for å ha vært utro mot sin kone, og for at han har løyet til sine kolleger.

Likevel hevder programlederen at hans avgang fra TV-programmet ikke er relatert til affæren.