Trakk seg fra «Camp Kulinaris»: – Noen som irriterte meg grenseløst

Det ble tårevått under mandagens episode av «Camp Kulinaris» da Henrik Borg Elvejord Borg (29) valgte å trekke seg fra konkurransen.

– Jeg begynte å bli veldig lei og sliten. Jeg tar med meg at det var en god beslutning å dra hjem. Jeg kan fort bli deprimert med mye press over lang tid, forklarer han til God kveld Norge.

Videre forteller TV-profilen at han hørte på kroppens signaler.

– For meg ble det rett og slett for krevende å være der.

TÅREVÅTT: Det ble tårevått da Henrik Borg valgte å forlate «Camp Kulinaris» Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

Irriterte seg

Selv om Borg begynte å kjenne at kroppen og hodet hadde fått nok av konkurransekjøret, var det også en annen grunn til at han valgte å dra hjem.

– Da var jeg drittlei egentlig. Det var også noen folk der inne som irriterte meg grenseløst.

Det var spesielt én av de andre deltakerne Borg opplevde som vanskelig.

– Rein Alexander kan du i blant få billig av meg. Jeg tror jeg har hørt hundrevis av ganger at han har bodd i Italia, det er spennende de første to gangene, men så er det ikke det mer.

– Skikkelig slitsomt

Selv om forholdet til sangeren ikke var spikeren i kista for Borg, var det likevel én av grunnene til at han valgte å forlate konkurransen.

– Det var skikkelig slitsomt å ha han i huset bare. Jeg kjente at dette gidder ikke jeg mer. Jeg er for sliten til å orke surret hans i tillegg til å være tolv timer på kjøkkenet hver dag.

Videre forteller Borg at han valgte å ta vare på sin mentale helse.

– Det er en kombinasjon av Rein og at jeg har en bipolarlidelse. Med mye jobb over lengre tid blir jeg seig og kan bli irritert. Jeg gikk inn i det irritable og så var Rein der i tillegg, så det gnistret. Da fant jeg ut at det var best at jeg pakket bagen og dro hjem.

– Ingen negative ordvekslinger



Rein Alexander Korshamn (51) skriver i en melding til God kveld Norge at han opplevde å ha et godt forhold til Borg inne på «Camp Kulinaris».

Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

– Vi var gode kamerater fra dag én, men han var tydelig på at han ønsket seg hjem for å jobbe. Altså bygge opp «instakontoen» sin. Det skjønte jeg godt. Han jo lever av likes og følgere, det er jo jobben hans og det må vedlikeholdes hver dag.

Videre sier Korshamn at den eneste gnisningen han kan vise til var da Borg vurderte å trekke seg.

– Når han begynte med planen om å trekke seg og begynte å slakke, da sa jeg helt ærlig at «Henrik, vi trenger deg her», og at han er mye flinkere enn meg på kjøkkenet. Det var den eneste gnisningen mellom han og meg.

– Vi hadde ingen negative ordvekslinger. Tvert i mot.