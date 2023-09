Torodd Overåsberget (28) har blitt pappa

Tirsdag kveld deler «Wunderland»-profilen den gledelige nyheten på Instagram, sammen med kjæresten Emilie Moseby.

– Velkommen til verden, skriver han under bildet av den nyfødte gutten.

Paret annonserte graviditeten 18. april.

Overåsberget bekrefter til God kveld Norge at både mor Emilie Moseby og barn er ved god helse.



– Vi har ikke så mye annet å si enn at det er det beste som har hendt oss.



Avslører barnets navn

Paret har allerede kommet frem til et navn på barnet.

– Far, mor og lille Theodor har det veldig fint, skriver han.

Han kommenterer også tiden som kommer.

– Nå skal vi bare nyte tilværelsen og det nye livet framover.



Gikk ned 60 kilo

Overåsberget la i 2020 ut på en omfattende slankereise etter at han ble kjent i reality-serien Wunderland.

– Det startet med at koronaen satte en stopper for all alkohol. Jeg tenkte at jeg kunne utnytte tiden mens Norge var stengt, og bare endre alt sammen, forteller Torodd.

Et år senere fortalte han til God kveld Norge at kjæresten var en viktig støttespiller for ham.



– Hun har vært en veldig god hjelp i det. Det var Emilie som viste meg livet med lavkarbo. Vi spiste begge veldig magert i starten, men da hun oppdaget lavkarbo og begynte å dynke maten i majones og fett, så skjønte jeg at dette ville jeg prøve og, ler han.

– Jeg har tatt mine egne valg, men Emilie har vist meg rette veien.