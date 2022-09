Torine: – Noen tror oppriktig at jeg kommer til helvete

Som 16 åring deltok Torine Michelle Jensen Bjåland på Idol og kom til finalerundene. Nå, under artistnavnet Torine, har hun blitt avspilt godt over 200 millioner ganger med låter som «Cliche», «All my firends», «Hello World» og «PLAY». De to siste med Alan Walker.

Hennes siste utgivelse er singelen «see u in hell», dedisert til sin ekskjæreste.

– Jeg var i et forhold og så endte det ikke så veldig bra. Han ba meg dra til helvete, så da tenkte jeg «hvis jeg skal til helvete, så skal hvert fall du til helvete», forklarer Torine hos God kveld Norge.

Etter å ha vært i et forhold siden hun var 16 år, har hun nå vært singel i kun noen måneder.

– Det føles bra. Det er veldig deilig. Jeg har lastet ned «Tinder», men jeg bruker det ikke så mye. Det er litt rart og uvant, forklarer den unge artisten.

«strengt, firkantet og konservativt»

Låta «see you in hell» er den første på en EP som heter «UNHOLY», hvor Torine beskriver oppveksten sin i Arendal. Der vokste hun opp med en mor som hadde vært narkoman, men som fant Jesus da Torine ble født. Oppveksten ble derfor strengt kristen.

– Det er veldig annerledes. Det tok for eksempel lang tid før jeg skjønte at voksne som drikker alkohol ikke har et rusproblem, forteller Torine.

Hun beskriver det kristne miljøet som «strengt, firkantet og konservativt».

– Du føler at det lille miljøet du er i er alt, og at det ikke finnes noe annet utenfor. Så for meg var det veldig deilig å flytte til Oslo og få andre inntrykk, sier 22-åringen, og legger til:

– Men det har også vært mange fine minner, og jeg har tatt med meg mange av verdiene videre. Selv om det har vært strengt, så har det også vært godt, for jeg tror ikke mamma og jeg hadde vært der vi er i dag uten kristendommen.

Rømte hjemmefra

«Jeg ber fortsatt hver dag, men jeg vet ikke til hvem eller hva, og jeg har sikkert blitt alt det familien min ønsket at jeg ikke skulle være».

Slik lyder ordene i en video Torine har publisert på Instagram, for da hun var 16 begynte hun å bryte ut av det kristne miljøet i Arendal.

– Jeg begynte å rømme hjemmefra og dra på fest. Jeg droppet ut av videregående for å flytte til Oslo, forteller hun.

Det angrer hun ikke på i dag.

– For meg føltes det riktig, og det er det beste valget jeg har tatt, fordi jeg kom i kontakt med alle de som jeg jobber med i dag. Skole er ikke for alle, sier Torine.

Etter at hun røk ut fra Idol i semifinalen ringte dommer Gunnar Greve, og inviterte henne i studio med Alan Walker. Deretter fulgte en verdensturne med DJ-en.

I dag har Torine familiens fulle støtte.

NY LÅT: Torine slapp nylig låta «see u in hell» Foto: Universal Music

– Jeg har nesten ikke venner, bare familie. Vi er veldig «close». Det er nok mange som automatisk tenker at de ikke støtter meg på grunn av valgene jeg har tatt, men det er virkelig ingen som støtter meg mer, forteller artisten.

Tror ikke på religion

Men troen på øvre makter har hun ikke tatt med seg til Oslo.

– Jeg tror ikke på religion generelt. Jeg tror det er menneskeskapt. Men jeg respekterer det, og det er en stor del av hvem jeg har blitt, men jeg tror ikke det har ført til så veldig mye bra.

– Mamma synes nok det er litt trist, og jeg forstår det fordi noen folk tror oppriktig at jeg kommer til helvete, forklarer Torine.

Selv er hun stolt over hvor hun er i dag.

– Jeg har jo kommet en lang vei fra der jeg startet, smiler hun.