Tori Spelling innlagt på sykehus

Den tidligere Beverly Hills 90210-skuespillerinnen, Tori Spelling (49) delte på sosiale medier at hun etter en rekke medisinske tester, ble lagt inn på sykehus med pustevansker og svimmelhet.

Det skriver People Magazine.

Onsdag la Spelling ut et bilde av seg selv fra en sykehusseng og avslørte for sine følgere at hun var innlagt. I samme Instagram-story reagerte hun tilsynelatende på kritikere.

Flere symptomer

– Her har jeg vært på sykehuset siden sent i går kveld. Til alle dere som reagerte da dere ble fortalt at jeg var for syk til å jobbe, her er jeg, skrev hun og fortsatte:

– Hva med neste gang du dømmer noen, viser vennlighet i stedet for tvil. Husk, for folk som meg er det å IKKE jobbe et mareritt. Jeg er en tøffing og en arbeidsnarkoman. Jeg velger alltid jobb.

Videre forklarte skuespilleren at legene gjør flere tester og at symptomene hennes er pustevansker, høyt blodtrykk og kraftig svimmelhet.

Avslutningsvis skrev Spelling at hun ønsker å komme hjem til barna, Beau (5), Finn (10), Liam (15), Hattie (11) og Stella (14), som hun deler med Dean McDermott.

Åpen om helseproblemer

Skuespilleren har ved flere anledninger vært åpen på sosiale medier om helseproblemer.

I februar avslørte hun på Instagram at hun la planer om å få nye brystimlantater.

Dette var etter å ha fått vite at implantatene hun fikk for 20 år siden potensielt kunne forårsake helsekomplikasjoner og måtte erstattes. Foreløpig har hun fortsatt å utsette operasjonen.