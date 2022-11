Toralv Maurstad bisettes i dag

Skuespiller Toralv Maurstad bisettes fra Oslo domkirke torsdag 24. november, klokka 12.

Han sovnet stille inn fredag 4. november.

Begravelsen sendes direkte fra Jølstad begravelsesbyrås egne nettsider.

Begravelse på statens regning

Regjeringen ærer Maurstad med begravelse på statens regning, og den folkekjære skuespilleren vil bisettes på datoen han ville ha fylt 96 år.

Maurstad ble født 24. november 1926.

Siden denne ordningen trådte i kraft på slutten av 1800-tallet, er rundt 100 personer blitt begravet på statens bekostning. I nyere tid har navn som Wenche Foss, Rosemarie Köhn, Hjalmar Andersen, Jo Benkow, Rolv Wesenlund og Arne Næss blitt æret med begravelse i regi av regjeringen.

I anledning begravelsen ble det også kunngjort at alt fra kong Harald til statsminister Jonas Gahr Støre vil delta.

– Først og fremst et personlig farvel

«For Toralv Maurstads familie og venner vil seremonien i kirken først og fremst være et personlig farvel. Familien ønsker ingen personlig eksponering i tilknytning til seremonien», heter det i en pressemelding fra Jølstad begravelsesbyrå.

MED KONA: Toralv Maurstad og kona Beate Eriksen. Foto: Lise Åserud/NTB

Toralv Maurstad var gift med regissør og skuespiller Beate Marie Eriksen (62), de giftet seg i 1999.

Lillesøster Mari Maurstad (65) la ut en hyllest til sin bror med varme ord via sin Instagram kort tid etter at dødsfallet ble offentliggjort.

«Tusen takk for alle varme tanker I forbindelse med min halvbror Toralvs bortgang. Ingen var som deg, Toralv❤Takk for alt du har gitt oss og publikum. Du behersket tragedie like godt som komedie og det var aldri kjedelig der du var.Historier om deg vil leve for bestandig❤»

Folkekjær teaterstjerne

Maurstad var en folkekjær skuespiller, teatersjef og regissør, og han debuterte på teaterscenen allerede som syvåring.

Han har ledet både Oslo Nye Teater og Nathionalteatret.

Maurstad har fått en rekke priser, som blant annet Leif Justers ærespris, Amandas hederspris og Heddaprisen.

I tillegg til å være et stort navn på norske teaterscener, ble han også synlig gjennom rollen som Georg Anker-Hansen i TV 2-serien Hotel Cæsar. I tillegg hadde Maurstad stemmen til Ludvig i «Flåklypa Grand Prix» fra 1975.