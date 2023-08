Tonje Frigstad: – Skjønner jo at folk lurer

Etter Tonje Frigstad delte på sosiale medier at hun hadde fått et blått øye, fylte innboksen seg opp med spørsmål om hva som hadde skjedd.

Denne uken var Tonje Frigstad (23) til stede under Zuccarello All Star Game i DNB Arena i Stavanger.

Det som kun skulle være en uskyldig trening, endte med en hockeypuck i kinnbeinet for gladjenta.

På Snapchat forteller Frigstad om opplevelsen som endte i et blått øye.

SKADD: Det var en hockeypuck som skulle gi Tonje Frigstad et blått øye. Foto: Privat

Før Frigstad skulle innta isen, skulle hun og laget trene før alvoret begynte:

– Vi var ute på isen bare for å trene, også hadde vi ikke rukket å montere på gitter før treningen. Vi tenkte at det kom til å gå fint fordi vi bare skulle ut og spille litt for oss selv, forteller hun på Snapchat før hun fortsetter:

– Jeg går bak mål i det Siri skulle skyte på mål. Hennes puck treffer tverrliggeren som tilfeldigvis treffer kinnbeinet mitt.

– Shit hva skjedde nå?

I det hockeypucken treffer Frigstad er det første hun tenker «Oi shit hva skjedde nå?», sier hun på Snapchat.

Videre forteller hun at venninnen skal ha fått dårlig samvittighet, men at det bare var Frigstad som hadde uflaks.

– Jeg skulle ikke gått bak der uansett.

Til God kveld Norge forteller hun at blåmerket ser verre ut enn det er:



– Bare maks uflaks. På feil sted til feil tid.

Glad for at den traff kinnbeinet

Til tross for at hockeypucken ga henne et godt slag mot kinnbeinet, forteller Frigstad at hun er glad den ikke traff andre deler av ansiktet:

– Den kunne truffet fortennene, nesen eller tinningen min. Så det kunne vært mye verre. Det gjør jo litt vondt, men ikke krise i det hele tatt.

– Et lite battle scar. Sånn er det når man skal prøve seg som proff ishockey spiller uten å være det, avslutter hun.