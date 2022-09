Tonje Frigstad: – Man føler seg nesten mobbet

– Det har vært en opplevelse. Mange spør om det er gøy, men jeg tror ikke gøy er riktig måte å beskrive det på, sier Tonje Frigstad på besøk hos God kveld Norge.

Hun er en av deltagerne i TV 2`s nye fredagssatning «Forræder», et spill som i følge Frigstad krevde mye av deltagerne mentalt.

– Det var så psykisk krevende. Du er i et spill der du selv er brikken. Jeg var tre måneder på Farmen, og den innspillingen her var mye kortere, men mye mer krevende. Jeg sto mye aleine følte jeg, men det var litt kult å kjenne på det og, forklarer 22-åringen.

Blir beskyldt

I ukens episode mistenker nesten alle Frigstad, og mener at hun er én av tre «forrædere» i huset.

– Man trenger noen å skylde på, og i første episode blir det Hina. Jeg nevner flere navn i det første rådmøtet, og da tror jeg at folk fikk øynene litt opp. Da begynner de å snakke og det skal ikke så mye til, svarer hun på spørsmål om hvorfor det ble slik.

Frigstad er, som vi så i første episode, ingen «forræder», og det var derfor vanskelig å bli beskyldt for å være det.

– Det føles helt forferdelig å sitte der. For det føles som at du er på ungdomskolen og noen har plantet et rykte om deg. Du merker at folk prater om deg, og du prøver å henvende deg til dem, men de vil ikke prate med deg. Man føler seg nesten mobbet, forklarer hun.

Begynner å gråte

Det ender med at Frigstad tar til tårene, som du kan se i videoen under her:

Men ikke alle er overbevist om at tårene er ekte, blant andre Christer Falck.

– Jeg tror jeg er dårlig på å formidle ekte følelser. Folk tror ikke på meg når jeg snakker, ler Frigstad.

Hun kan også fortelle at det ikke ble tid til mye annet prat enn spill under innspillingen.

– Det er ikke noe stemning utenom spillet. Jeg liker jo å snakke om andre ting, hvordan det går med folk og om de har familie. Men det var det ikke tid til, og da ble man sett på som en som ikke ville snakke om spill, og da ble man mistenkt. Man vet nesten ingenting personlig om de andre, forteller Frigstad.