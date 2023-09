Tone Damli har fått streptokokker: – Har snakkeforbud

Saken oppdateres!

For tiden er Tone Damli å se hver lørdag på scenen under årets sesong av «Stjernekamp».

Etter å ha vist fram ferdighetene innen egen sjanger. Rock, Norske favoritter og Opera, har Damli imponert lørdag etter lørdag.

Onsdag morgen deler sangeren derimot noe som kan være en stor konsekvens i forkant av lørdagen.

Damli har fått streptokokker.

Da blei det streptokokker og virus på denne jenta. Godt det er tidlig i veka, skriver Damli på Instagrams historiefunksjon, og deler bilde av medisiner.

SYK: Den «Stjenekamp»-aktuelle deler selv på Instagrams historiefunksjon at hun har fått streptokokker. Foto: Skjermbilde @ iamtonedamli

Når God kveld Norge tar kontakt for en kommentar, skriver Damli at hun har fått snakkeforbud.

Damli forteller at timingen ikke er optimal, men at det alltid kan bli verre.

– Timingen er jo ikke optimal med tanke på at det er midt i Stjernekamp, men med tanke på at det er tidlig i uken, så er det ganske ok. Og ikke minst, bedre denne uken enn forrige da vi skulle synge opera. Det kan alltid bli verre, forteller hun til God kveld Norge.

OPERA: I forkant av forrige lørdags sending, var det Opera, Damli var mest stresset for. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

–Vi får se hvordan det utvikler seg, men jeg håper antibiotikaen gjør jobben, i tillegg skal jeg kjøre på med akupunktur og hvile mellom slagene.

I følge Damlis lege, skal streptokokkene lusket i buskene over tid.

– Jeg har fått et virus i kroppen som har gitt streptokokkene bein å gå på. Med to barn er det bare spørsmål om tid før et eller annet vorus brytet ut. Jeg kan jo ikke holde meg unna barna heller. Dette er «the name of the game».

I tillegg til et snakkeforbud, pleier hun halsen med masse vann, kamille-te, ingefær, medisiner og mye hvile.