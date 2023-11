Tone Damli Aaberge røper detaljer om frieriet

Fredag kveld la Tone Damli (35) ut til sine 334.000 følgere på Instagram at hennes kjære, Markus Foss (41), har fridd.

I denne ukens episode av Råning med Tone, gjester artistens utkårede. Her forteller paret detaljert om frieriet.

Paret var i London da Foss gikk ned på kne. I podkasten forteller han at ringen ble gjemt godt i sekken han hadde pakket med seg til turen.

Til tross for at Aaberge ved flere anledninger nærmet seg lommen der ringen lå, oppdaget hun den ikke.

Restaurant med live musikk

Frieriet tok plass på en hyggelig restaurant i storbyen med live musikk.

Foss forteller at han ikke hadde planlagt frieriet ut i fingerspissene, men at han ønsket å fri så tidlig som mulig på turen, slik at de kunne glede seg over frieriet resten av reisen.

Han hadde gardert seg med servitørene på restauranten for å rigge opp til frieriet. Det var blant annet en servitør som filmet seansen, som Aaberge har delt på Instagram.

Mot slutten av middagen, bestemmer Foss seg for å fri.

– Jeg prøver å fortelle deg hvor høyt jeg elsker deg, hvor bra vi har det sammen og de fine barna våre. Du så ut som et spørsmålstegn, forteller Foss.



Feiret med kasino

Aaberge forteller at hun ikke helt klarte å skjønne hva som var i ferd med å skje. Da hun så kjæresten gå ned på kne, gikk det opp for henne.

– Jeg blir helt forfjamset og sier bare «nei, nei, nei, nei». Jeg begynner å grine og blir helt satt ut. Så sa jeg «JAAA!».

Etter frieriet feiret paret på kasino.

På spørsmål fra Aaberge om hva ekteskap betyr for Foss, svarer han:

– Det betyr at den siste steinen er på plass for meg i min om du kan kalle det pyramide eller grunnmur. Jeg føler at vi har alt sammen, at vi har bygd opp alt hvordan vi vil ha det. Alt fra hus, hytte og barn, forteller Foss.



Han understreker at han er glad for at han ventet med frieriet, for at han hele tiden har ønsket «å drysse de fine tingene utover livet vårt».