Tomine Harket avslører nært vennskap

Tomine Harket (29) har den siste tiden vært i USA for å lage musikk. Nå avslører hun at hun har bodd hos Durek Verrett (48) mens hun har vært i Los Angeles.

Det melder VG.

I en tekstmelding til avisen forteller Harket at han insisterte på at hun skulle bli hos han mens hun lette etter et sted å bo.

Tomine Harket stilte opp på den røde løperen med knekt fot. Se video under:

– Elske og hjelpe på alle måter jeg kan

– Hun er på en reise akkurat nå for å finne sin plass i LA og finne ut hvor hun skal være, så jeg er her bare for å støtte, elske og hjelpe på alle måter jeg kan, skriver han i en melding til avisa.

Harket deler også at hun har et nært forhold til Verretts forlovede, prinsesse Märtha Louise (51).

Hun forteller at hun ble frastjålet en rekke eiendeler for en tid tilbake, og at paret støttet henne gjennom den ubehagelige opplevelsen.

– De som stilte opp for meg da var Märtha og Durek. Det var ikke spørsmål engang. Setter enormt pris på det, sa Harket til VG.

Bryllupsplaner på hold

I janaur ble det kjent at bryllupsplanene mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett var satt på vent.

Det opplyste Durek Verrett til den tyske avisen Blid.

48-åringen avslørte at det er helseproblemer som holder paret tilbake fra å gi hverandre sitt ja.

Verrett gikk i 2012 gjennom en nyretransplantasjon. Den gang fikk han en nyre av søsteren, men nå trenger han en ny transplantasjon.

– Jeg kan avsløre at så lenge jeg ikke har en ny nyre, er bryllupsplanene satt på vent, delte han i intervjuet.