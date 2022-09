Tom Hanks mener han bare har spilt i fire gode filmer

GOD KVELD NORGE (TV2) Til tross for over 80 filmproduksjoner bak seg, er det kun fire filmer som skiller seg ut hos filmstjernen.

Etter nesten 30 år i Hollywood har Tom Hanks (66) fire filmer han anser som verdige til å være «pretty good».

Det sier han i et nytt intervju med People.

Roman om Hollywood

I intervjuet forteller Hanks at han har skrevet sin første roman, «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece».

Boken er satt til å være i salg fra mai 2023.

Skuespilleren forteller til PEOPLE at handlingen bygger på hans personlige Hollywood-opplevelser.

– Hver karakter i boken gjør noe som jeg selv har opplevd mens jeg lagde en film, sier han.

– Ingen vet hvordan en film lages

Tom Hanks er en av Hollywoods største skuespillere. Han har medvirket i over 80 filmproduksjoner, har to Oscar-priser, og seks nominasjoner å vise til.

Hanks forteller i intervjuet at han ønsket skildre hvordan det er å lage en film, siden han mener publikum ikke forstår hele omfanget av oppgaven. Mens han diskuterer innflytelsen bak romanen, forteller skuespilleren at han har laget massevis av filmer, og at ikke alle er en hit.

– Ingen vet hvordan en film lages, selv om alle tror de gjør det, sier stjernen til People.

– Jeg har laget haugevis av filmer, og fire av dem er «pretty good», synes jeg. Jeg er fortsatt overrasket over hvordan filmer henger sammen. Hele prosessen er et mirakel.

Tom Hanks nevner ikke hvilke fire han anser som de beste filmene sine, men han vant sine to Oscar-priser for Forrest Gump i 1995, og Philadelphia i 1994.