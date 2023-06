Tom Egeland var livredd tanken – men nå må han leve med det

– Det er alltid spennende å lese anmeldernes synspunkter på noe jeg har jobbet med i ett år.

Tom Egeland sitter og leser Dagens Næringslivs vurdering av den nye boka hans «666» når God kveld Norge kommer på besøk. Anmeldelsene har vært varierte, fra treere i VG og Dagbladet, til en sekser hos Nettavisen.

– Jeg har fått vanvittig mange hilsener fra begeistrede lesere, og det setter jeg utrolig pris på. Så to litt lunkne anmeldelser oppi det hele går ikke inn på meg, sier Egeland.

SUKSESS: Egeland sine bøker har et opplag på nærmere tre millioner. Foto: Ola Thingstad

Mistet troen som barn

Hans siste roman i Bjørn Beltø-serien, som snart er oversatt til 25 språk, handler om en sekt av kristenfundamentalister som vil utløse dommedag. Selv er Egeland svært interessert i kristendommen, selv om han ikke er kristen selv.

– Jeg betrakter kristendommen utenfra. Jeg mistet troen da jeg gikk for presten tilbake på 70-tallet, forklarer han.

«Å gå for presten» er et eldre uttrykk på konfirmasjonsforberedelser. Egeland var næmlig svært religiøs før dette.

– Jeg ba jo aftenbønn da jeg var barn, og som 12-14-åring jeg var aktiv i en kristen ungdomsklubb på Grorud. Det var et Ten Sing-miljø, og jeg hadde masse klistremerker på veggen. Det sto «Jesus lever» og bibelsitater, minnes forfatteren.

FORRÆDER: Nylig ble det kjent at Egeland skal være med i neste sesong av TV 2 serien. Foto: Espen Solli

Men så møtte han en kategorisk kristendom hvor presten hevdet å sitte på fasit. Da var det slutt på troen på noe større.

– Jeg mistet gudstroen. Jeg trodde ikke lenger på Gud som en usynlig mann eller kraft på den måten som mange kristne gjør.

Han avbrøt dermed sin egen konfirmasjon.

– Jeg ble aldri konfirmert, fordi det var ikke noe å konfirmere. Men jeg har like fullt beholdt fascinasjonen min for kristendom, bibelhistorie og tro, forklarer Egeland.

Bodde med mormoner

På et tidspunkt bodde Egeland som utvekslingsstudent hos en mormonerfamilie i USA. Det styrket hans overbevisning om at enhver tro er kulturelt betinget.

– Religion er viktig for alle kulturer og sivilisasjoner fordi de lager et rammeverk for hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre.

– På sitt beste er det en god ting, og på sitt verste utløser feiltolkning grusomheter i en guds navn. Alt fra jihadisme i vår tid, til korstogene, inkvisisjonen, heksebrenning og undertrykkelse av homofile. Alt dette har skjedd i Guds navn med begrunnelser i hellige bøker.

BIBLER: Her er Egeland sin bibelsamling hvor den eldste er fra 1700-tallet. Foto: Ola Thingstad

Diabetes og øyesykdom

Egeland forklarer at med noen få unntak så skriver han hver dag, og er allerede i gang med en ny bok. Men noen ekstra dager må han sette av til sykehus og legebesøk, fordi for fire år siden fikk han nemlig diabetes type 2.

– Jeg spiser en haug med piller og spiser mindre sjokolade enn jeg ellers ville ha gjort. Jeg går jevnlig til legen for å sjekke blodsukkeret, sier 63-åringen, som tror sykdommen er genetisk.

Det var da synet til Egeland begynte å bli dårligere at legene fant diabetesen. Han klarte ikke å se en rett strek, og han trodde at han måtte ha kontaktlinser. Men optikeren sendte han til øyelegen, som sendte han til fastlegen, som fant årsaken.

– Før det så var jeg livredd bare tanken på å skulle få en sprøyte i øyet. Det hørtes så skremmende og forferdelig ut. Nå har jeg sikkert fått femti sprøyter i øyet de siste årene, så selv om jeg aldri blir vant til det så er det ikke så skremmende som det var før behandlingen startet, forklarer Egeland.

OLDEFAR; Egeland viser stolt frem et bilde av dikteren Jon Flatabø, hans oldefar. Foto: Ola Thingstad

Flere operasjoner

Kun det siste året så har han vært gjennom to øyeoperasjoner som følge av det som heter netthinneløsning.

– Netthinnen løsner og må festes på plass igjen inne i øyet. Hvordan kirurgene klarer det vet ikke jeg. På grunn av operasjonen så fikk jeg grå stær på det samme øyet, da måtte jeg bytte en linse, sier forfatteren.

Nå går Egeland jevnlig til øyeklinikken på Ullevål, men uten behandling over tid så kan han bli blind.

– Jeg var aldri i nærheten av det siden det ble oppdaget så tidlig.

SPRÅK: Egeland sine bøker er oversatt til snart 25 språk. Foto: Ola Thingstad

Imot sensur

Egeland var en av forfatterne som ringe forlaget sitt da Roald Dahls bøker ble sensurert, og ord ble endret på. Såkalte sensitivitetslesere mente at ordene «stygg» og «tjukk» var for hard kost for dagens barn, og ble endret til «ekkel» og «enorm».

– Jeg synes det er en uting. Ikke skjønner jeg at de ordene er noe bedre enn de opprinnelige, men dette er jo klussing med et litterært verk, sier han, og fortsetter:

– Jeg er helt for at språket skal fornyes, men denne overfølsomme sensitivitetslesningen er å gå altfor langt. Enhver roman speiler sin tid og sine verdier, det blir feil å få inn i ettertid og hvitvaske språket.

BIBEL: Egeland leser i bibelen sin fra 1700-tallet. Foto: Ola Thingstad

Nådd et ytterpunkt

Han bruker Ingvar Ambjørnsen sin bok «Hvite niggere» som eksempel.

– Den heter jo det. Skulle den boken hete «hvite mennesker med afrikansk opphav»? Vi forfattere skal være hensynsfulle og ikke bruke støtende ord, men hvis det er et bevisst litterært grep så skal ikke ettertiden gå inn og klusse til det, sier Egeland.

Han opplever det norske forfatter og forlagsmiljøet som enige.

– Jeg har enda til gode å møte noen i det litterære miljøet som synes sensitivitetslesning er en god idé. Jeg tror det som skjer i London og New York nå er et eksempel på at pendelen har nådd et ytterpunkt.