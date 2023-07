Tom Cruise satser på Norge

NY FILM: 12. juni har Tom Cruise sin sjuende Mission: Impossible-filmen, Dead Reckoning – Part One premiere. Foto: Geir Olsen

Tom Cruise har vært med å håndplukket Norge og Oslo til førpremiere for den sjuende Mission: Impossible-filmen, Dead Reckoning – Part One.

Tom Cruise har sammen med American Multi-Cinema (AMC) valgt noen byer i verden de ønsker å satse på.

Odeon i Oslo er en av fem kinoer som er håndplukket av Tom Cruise og som satsingsområde for den sjuende Mission: Impossible-filmen, Dead Reckoning – Part One.

I tillegg vil filmen bli satset på i Los Angeles, Roma, London og New York.

Vises 24 timer i strekk

Tirsdag 11. juli, én dag før premieren, skal filmen rulle og gå på Odeon i Oslo.

– Dette er spinnvilt, og vi går all in, skriver kinosjef Terje Gangås i en pressemelding.



Fra klokken 19 skal filmen vises minst én gang i timen, 24 timer i strekk. Totalt er det snakk om 29 visninger fordelt på sju ulike saler.



– Det blir som en førpremiere på steroider. Et døgn der du kan se filmen før alle andre, når enn du måtte ønske, sier Gangås.

Odeon Oslo er utstyrt med Tom Cruises foretrukne IMAX-format, som eneste kino i landet.

– Vi er kjempestolt av å være én av de fem håndplukkede kinoene.



Norge-venn

Selv om Tom Cruise’ nyeste film foregår i Østerrike, er det norsk natur som får skinne på kinolerretet i sommer.

Noen av de mest spektakulære scenene i filmen er spilt inn her i landet, blant annet at Cruise kjører en motorsykkel utfor et stup i Hellesylt på Sunnmøre.

Se hvordan det elleville stuntet ble til:

Han blir ofte kalt for en Norge-Venn fordi tre av filmene med ikoniske stuntscener er filmet i Norge.

Neste Mission: Impossible-film skal også finne sted på Svalbard. Dermed setter Cruise Norge virkelig på kartet.

Det har imidlertid ikke kommet noen meldinger om at Cruise skal besøke området eller Norge i forbindelse med premiere-maratonen.