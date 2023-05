GOD KVELD NORGE (TV 2): Jannecke Weeden kom ikke alene på premieren for den nye Viaplay-serien.

Mandag var det duket for premierefest for Halvor Bakkes nye serie «Halvors eventyrlige verden». På plass for å feire sin gode venn og kollega, var Jannecke Weeden (46).

Programlederen kom ikke alene, og kunne røpe ovenfor God kveld Norge at hun har det fint på kjærlighetsfronten om dagen.

– Jeg har det veldig bra og har logget av datingappene, forhåpentligvis for godt, fordi det er et «shitshow», ler hun.

– Er han du har med deg hit i kveld grunnen til det?

– Det kan være en mulighet for det, men jeg vet at han ikke ønsker fjeset sitt ut noe sted, svarer hun hemmelighetsfullt.

TV-profilen var tidligere gift med musiker Lasse Weeden. De gikk fra hverandre etter 17 år, og har to barn sammen på 15 og 20 år.

I 2019 kunne hun bekrefte at hun hadde funnet lykken på ny, men i 2021 avslørte hun at forholdet hadde tatt slutt.

– Det er jo slutt. Det var ikke noe jeg ønsket, og jeg unner ingen å ha slik kjærlighetssorg, sa hun til TV 2 om bruddet den gang.