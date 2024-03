Tok grep etter drøm: – Innså at jeg måtte slå opp

SØVNMASKEN AV: Billie Eilish, her avbildet i Gucci fra topp til pannebrask. Foto: Allison Dinner / AP

Da Billie Eilish (22) våknet opp, skjønte hun at hun måtte gjøre en stor endring i livet.

Vi har alle opplevd å våkne opp og kjent at drømmen en nettopp hadde forsvinner mer og mer, dess hardere en prøver å tenke på hva den egentlig handlet om.



Billie Eilish opplevde noe helt annet.

– Måtte ta grep

I et intervju med Amelia Dimoldenberg snakker Eilish og broren hennes Finneas Baird O'Connell (26) blant annet om superhelter.

Eilish erkjenner at hun ikke vet stort om sjangeren, for så å si at hun har en favoritt i Christian Bale (50), som figurerer som Batman i «The Dark Knight».

– Jeg må være ærlig, sier hun.

– For noen år siden hadde jeg en drøm om Christian Bale, og den fikk meg til å innse at jeg måtte slå opp med min daværende kjæreste.

Hun forteller at drømmen utspilte seg på en liten kafé, i sollys.

– Nei, men oppriktig. Jeg våknet opp og tok til fornuften, mimrer sangeren.

KJEKKAS: Christian Bale har spilt i flere store filmer. Foto: HT

Stor aldersforskjell

Sangeren er ikke fremmed for å se forbi aldersforskjeller i romantisk øyemed.

Hennes siste offentlige forhold var med Jesse Rutherford (32), som altså er ti år eldre enn Eilish.

Dette forholdet tok slutt i mai i fjor.

– Vi kan bekrefte at Billie og Jessie på vennskapelig vis har brutt forholdet. De er fortsatt gode venner. Alle rykter om utroskap er usanne. Begge er for tiden single, sa en talsperson for Eilish, ifølge TMZ den gang.

Til tross for at alle hennes offentlige forhold har vært med menn, fortalte Eilish tidligere i vinter at hun er tiltrukket av kvinner.

– Jeg elsker kvinner så mye. Jeg elsker dem så mye. Jeg er tiltrukket av dem som mennesker. Jeg er tiltrukket av dem på ekte, sa Eilish til Variety i november.