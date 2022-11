Tok grep etter Baldwin-tragedien: – En annen våpenkultur

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den nye norske storfilmen «Troll» var under innspilling, med flere våpen på sett, da Alec Baldwin skjøt en fotograf i USA.

I oktober i fjor døde filmfotografen Halyna Hutchins da Alec Baldwin avfyrte en revolver som skulle inneholde løsskudd, men som i stedet var ladd med en virkelig kule. Det hele fant sted på filmsettet til filmen «Rust».

Samtidig foregikk innspillingen av Netflix sin norske storsatsing «Troll» her hjemme. I en av scenene står skuespillerne Mads Sjøgård Pettersen og Gard B. Eidsvold med hagle og pistol rettet mot hverandre.

MILITÆR: Mads Sjøgård Pettersen spiller offiser i filmen. Foto: Francisco Munoz / Netflix

– Var dere ekstra varsomme på våpensikkerhet, etter den tragedien?

– Ja, det er det helt klart. Det skjedde like rundt det så vidt jeg husker, jeg tror det var mens vi drev på med innspilling. Så det ble en ekstra skjerping på de rutinene, forteller Sjøgård Pettersen til God kveld Norge, og legger til:

TRAGEDIE: Alec Baldwin avfyrte et skudd på filmsettet, noe som resulterte i dødsfall. Foto: ANGELA WEISS

– Det satt en støkk i hele filmverdenen.

– Litt annen våpenkultur

Gard B. Eidvold sier at de hadde veldig gode våpenrutiner så settet til Troll.

– Før hver eneste tagning, og øyeblikk, så viser vedkommende fram at våpenet er tomt, ikke bare til meg, men også til alle rundt. Det skal være trygt, sier Eidsvold.

Han forstår ikke hvordan det kunne gå så galt i USA.

– Hva som har skjedd der borte vet ikke jeg, men de har en litt annen våpenkultur enn vi har i Norge. Vi har sikkert litt ulike måter å håndtere det på. Det skal ikke være det, men ... sier Eidsvold.

TROLLJEGER: Gard B. Eidsvold sin rollekarakter er hekta på Troll. Foto: Francisco Munoz / Netflix

Ingen av de to skuespillerne følte noe ubehag ved å bruke våpen etter hendelsen med Baldwin.

– Jeg tenkte ikke så mye på det, sier Eidsvold.

– Jeg følte meg veldig trygg, sier Sjøgård Pettersen.

En vekker for alle

Regissør på Troll, Roar Uthaug, bekrefter at de ble ekstra oppmerksomme på våpensikkerhet etter tragedien.

– Selv føler jeg at i Norge så tar vi sikkerhet veldig på alvor, men det er klart at det var en vekker for alle som jobber med film, sier Uthaug.

REGISSØR: Roar Uthaug trives med norske omgivelser. Foto: Francisco Munoz / Netflix

Han er glad for at skuespillerne følte seg trygge, og legger til at det var en forferdelig hendelse som skjedde i USA.

– Jeg syns først og fremst det var veldig trist for henne og hennes familie, når vi lager film i Norge så er vi som en stor familie. Det må være helt grusomt å plutselig stå i en sånn situasjon, sier Uthaug.

Troll har premiere på Netflix 1. desember.