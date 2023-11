Tok graviditetstest på kafédo

I forrige uke delte influenseren Sofie Steen Isachsen (28), Sophie Elise, at hun er gravid med sitt aller første barn, sammen med kjæresten Vegard.

Nå deler hun historien om hvordan hun fant ut av graviditeten.

Det deler hun på historiefunksjonen på egen Instagram.

– Det skjedde faktisk denne dagen, skriver hun sammen med et bilde av seg selv fra en photoshoot.



– På bildet under var jeg uviten, på photoshoot, og skulle få mensen samme dag, skriver hun videre.



Tok testen på en kafédo

– Jeg har tidligere ikke vært gravid, og likevel hatt innbilte symptomer og vært overbevist om at jeg var gravid. Men, akkurat denne måneden hadde jeg null symptomer og var sikker på at mensen ville komme hvert øyeblikk, skriver hun og utdyper:

– Faktisk var jeg så sikker at tampong var med meg på toalettet hver gang. Det føltes som mensen skulle komme!

Men, mensen uteble, og da photoshooten var over bestemte 28-åringen seg for å ta en graviditetstest.

Hun skriver i ett av innleggene at hun ikke hadde noen forhåpninger, fordi hun ikke følte seg gravid.

– Og jeg er utålmodig! Så jeg dro på apoteket rett ved der jeg bor, men orker ikke å dra hjem for å ta testen, men gikk istedenfor inn på Espresso House og lånte doen der. Helt idiotisk jeg jeg var jo fem minutter unna hjemme til fots, skriver hun.



Teknisk feil

Det skulle imidlertid vise seg å vanskeligere enn forventet å få svar. Graviditetstesten viste nemlig et pluss tegn og et symbol for «teknisk feil».

Men det ga influenseren håp:

– Så der satt jeg på Espresso House med en ubrukelig test og et lite håp plutselig, skriver hun.

Da bestemte hun seg for å ta en til test, men denne gangen hjemme.

På neste test fikk hun svar. Hun var gravid.

– Trodde så klart ikke på det heller, og tok enda en test, forteller hun.



Men, når det først gikk opp for henne hva som hadde skjedd, innrømmer hun at hun begynte å gråte.

Da hun fant ut at hun var gravid, var hun fire uker på vei.

Gravid under roasten

Deretter var det bare å fortsette dagen som vanlig, og Isachsen dro derfor rett på en ny photoshoot.



– Babyen har vært på mange shoots. Var så glad og spent, men hadde jo enda ikke vært med kjæresten så det gledet jeg meg veldig til.



Videre bekrefter hun at hun var gravid under «Rikets Roast av Sophie Elise» på Sentrum Scene, på sensommeren.

– Ja, jeg var gravid på roasten, men fant det ikke ut før to dager etter. Husker jeg prøvde å drikke et glass vin, men at det ikke fristet. Og at jeg følte meg for slapp til å dra videre ut. Likevel fantes det ikke noen mistanke for meg om at jeg var gravid enda.