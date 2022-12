Toåringen fikk iPhone i julekalenderen: – Helt forkastelig

GA IPHONE: Lørdag la Julianne Nygård ut via Snapchat at hun og mannen hadde gitt en iPhone i kalendergave til sønnen på to år. Dette skapte reaksjoner i sosiale medier. Foto: Terje Pedersen / NTB

De siste årene har nordmenn stadig brukt mer penger på julekalendere til store og små.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank forteller at det ikke er tvil om at det er et økende kjøpepress i forbindelse med julekalendere.

– Det kommer blant annet tydelig frem i undersøkelser Danske Bank gjør hvert eneste år. Og dessverre er det småbarnsfamiliene som kjenner aller mest på dette kjøpepresset, sier Olsen til God kveld Norge, som presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

UKLOKT: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, synes det er uklokt å fronte dyre gaver via sosiale medier. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Dette er også de husholdningene som er blant dem som er rammet hardest av «dyrtiden» vi nå opplever, legger hun til.

I 2022 har nordmenn planlagt å bruke i gjennomsnitt 650 kroner på julekalendere, ifølge undersøkelser gjort av Danske Bank. Dette er en økning på 30 prosent fra 2019.

«Hva skal en to-åring med en iPhone?»

Nå skaper influenserparet Julianne (32) og Ulrik Nygård (42) store reaksjoner i sosiale medier, etter at de la ut en video på snapstory av barna deres som åpnet kalendergaver lørdag.

I den tredje luka av pakkekalenderen lå det nemlig en iPhone til to-åringen.

På appen jodel diskuteres gaven nå heftig, og spørsmålet «hva skal en to-åring med en iPhone?» dukker opp gjentatte ganger.

Flere poengterer at mange sliter økonomisk for tiden, og mener parets gave er umusikalsk.

FREMHEVER KONTRASTENE: På jodel diskuteres kalendergaven til influenserparet heftig. Foto: Skjermdump/Jodel

Ifølge Danske Banks undersøkelser mener én av fem at de bruker for mye penger på julekalendere, og hver fjerde person svarer at de gir kalender fordi de føler at de må.

– Her skiller familier med yngre barn seg veldig ut. Hele 40 prosent av de med små barn gir kalender fordi de føler de må, sier Olsen og legger til:

– Det er svært mange småbarnsfamilier som har det tøft økonomisk nå. I disse tider bør man være spesielt bevisst over hvilke signaler man sender.

– Helt absurd

Influenser Kristin Gjelsvik (36) er en av dem som reagerer. På Instagram la hun ut dagens kalendergave til sin egen sønn - et leketog. Under videoen av sønnen som leker med toget, skriver hun:

– Dagens kalendergave! Et bittelite tog er nemlig mer enn godt nok.

Til God kveld Norge sier Gjelsvik at det er helt absurd å gi en to-åring iPhone i kalendergave.

– Jeg har møtt Julianne flere ganger, og hun er en oppegående, god person, og derfor gjennomskuer jeg dette som et rent PR-stunt. Helt forkastelig i en tid der folk har så dårlig råd at de må velge mellom mat og strøm.

PR-STUNT: Influenser Kristin Gjelsvik mener det hele er et tullete PR-stunt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gjelsvik ønsket egentlig at dette kunne blitt forbigått i stillhet, fordi «et så tullete stunt fortjener ikke oppmerksomhet».

– Men jeg håper folk nå avfølger dem. Makten ligger hos følgerne, og man må ikke gi sånt tull oppmerksomhet, men kan heller forlate kanalen i stillhet.

Både Julianne og Ulrik Nygård er orientert om denne saken, men har foreløpig ikke svart på kritikken. Førstnevnte la imidlertid ut dette på Snapstory, etter reaksjoner fra følgerne:

FRIVILLIG: Julianne Nygård la ut en forklaring etter reaksjoner fra følgerne, og minner om at det er frivillig å følge henne. Foto: Skjermdump / Snapchat

«Ulrik og jeg har i år som i fjor valgt å spre julegavene utover hele desember, i stedet for å spare alle til julaften. Noen av gavene er dyre, mens andre ikke», skriver hun og legger til at de negative tilbakemeldingene er forventet.

Hun mener imidlertid at de ikke forsøker å provosere:

«Vi ønsker helt ærlig at kalenderen vår skal være en morsom greie for dere å følge med på».

Videre hevder hun at de også fikk hatmeldinger da de ga ungene termos, tøfler og godteri.

«De som hater har bare bestemt seg for å hate», skriver hun avslutningsvis, og tilføyer at det er helt frivillig å følge dem på sosiale medier.

– Vi snur på kronene nå

Flere reagerer også på at Ulrik Nygård for bare noen måneder siden gikk ut i media for å klage på strømprisene.

KLAGDE PÅ STRØMMEN: I oktober gikk Ulrik Nygård ut i media for å klage på strømregningen. Dette reagerer flere på, når de nå har gitt to-åringen en splitter ny iPhone. Foto: Skjermdump / Jodel

– Det er ikke alle som klarer å betale sånne ekstreme regninger. Vi skal klare å betale, men det er ikke enkelt her i huset heller. Vi snur på kronene nå, uttalte han til Dagbladet i oktober, og la til:

– Vi har begynt å spare inn på ting, og vi voksne her i huset unner oss mye mindre nå enn før.

Mads Hansen (38) mener det er «godt å se at paret har kommet over strømsjokket for to måneder siden».

NYSGJERRIG: Mads Hansen er nysgjerrig på hva paret legger i å «snu på krona». Foto: God morgen Norge

– Jeg er også nysgjerrig på hva de legger i å «snu på krona». Jeg håper bare ikke det går utover planene deres om å kjøpe PlayStation 5 til hundene deres, sier han til God kveld Norge.

– Uklokt å fronte dyre gaver

Forbrukerøkonom Thea Olsen vil være forsiktig med å uttale seg om enkeltsaker.

På et generelt grunnlag vil hun likevel si at hun mener alle foreldre bør være bevisste på hvilke signaler man sender ved å synliggjøre kjøp av dyre gaver til barna sine.

– Det er også viktig å være klar over hvilket kjøpe- og forventningspress man er med på å skape ved å gjøre dette. Man rår selvsagt over sine egne penger, men jeg synes det er uklokt å fronte dyre gaver via sosiale medier, sier hun.