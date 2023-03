To tragedier førte dem sammen: – Vi var i dyp sorg da dette startet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prinsesse Märtha Louise og venninnen Anne-Kari opplevde begge det verst tenkelige i livet. Det ble starten på et fruktbart samarbeid.

I 2020 var prinsesse Märtha Louise (51) med på å fronte det nyoppstartede klesmerket Hèst, sammen med Monica Sundt Utne og Anne-Kari Bøhaugen.

Nå forteller prinsessen hvordan det hele kom i stand.

I et ferskt intervju med det svenske magasinet Året runt, snakker Märtha Louise åpent om hvordan to tette tragedier førte henne og venninnen Anne-Kari Bøhaugen sammen.

I 2019 kom første tragedie i vennekretsen. Esben Johannessen, en nær venn av Märtha Louise, døde som følge av kreftsykdom, bare 53 år gammel.

Mistet nær venn

Esben var en av Norges fremste trenere i hestemiljøet, og var selv en anerkjent sprangrytter. Han var også treneren til Märtha Louise og datteren Emma Tallulah (14).

Etter hans bortgang, lå selskapet hans brakk, og igjen satt kona Anne-Kari med gård, to barn, hester, hunder, men uten inntekt.

TRENER OG VENN: I 2019 opplevde Märtha Louise å miste sin hestetrener og venn, Esben Johannessen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Da kom venninnen Monica Utne inn som en reddende engel. Hun hadde en drøm om å starte opp et klesmerke, og ville ha med seg Anne-Kari på laget.

De to kvinnene fant ut at det ville være en fin hyllest til avdøde Johannessen å hylle h am ved å gjenopprette selskapet hans i ny drakt. Hest ble til Hést, og dermed begynte produksjonen av klær.

Prinsesse Märtha Louise fulgte prosjektet til venninnen tett. Hun ville gjerne hjelpe til, og- bar derfor en av selskapets kofter da hun medvirket i et tv-program. Det gjorde at folket fikk øynene opp for det nyoppstartede selskapet.

Fra en tragedie til en ny

Et knapt halvår etter Johannessens bortgang, kom neste tragedie.

Märtha Louises eksmann og pappa til hennes tre døtre, Ari Behn, ble funnet død i sitt hjem.

– Fram til jul hadde jeg trøstet Anne-Kari. Nå fikk vi plutselig trøste hverandre, sier hun til Året rundt.

Sorgen førte de to venninnene sammen på et dypere plan, og Märtha Louise gikk etter hvert inn i selskapet Hést.

DET VERST TENKELIGE: Kort tid etter at Märtha Louises venn gikk bort, døde også eksmann og pappa til hennes barn, Ari Behn. Foto: Tommy Arnesen

– Foretaket ble et lyspunkt og noe hyggelig for oss å gjøre, sier hun.

Dette ble starten på en suksesshistorie. Snart har de ti ansatte på kontoret til Hést i Fredrikstad. Selskapets omsetning har skutt i været.

– Vi har gjort suksess i Norge, noe som naturligvis er veldig gøy. Det er også veldig kult å være med i en så bra gjeng. Alle gjør alt. Vi ler mye, sier ting direkte, og vi er oss selv. Det er hyggelig å bygge et selskap på glede. I tillegg så elsker jeg å starte opp nye prosjekter, og har flere bak meg, sier hun.

Fra sorg til suksess

Märtha Louise håper deres historie kan hjelpe andre som står i en vanskelig situasjon.

– Vi var i dyp sorg da det her startet, men om man har en drøm og våger å gjøre noe med den, så kan det bli en kjempesuksess. Det morsomme er også at vi er et rent kvinnefiretak, der grunderne er rundt 50 år. Det er fullt mulig å gjøre noe nytt midt i livet. Vi kvinner må bare tro litt mer på oss selv, sier hun til Året rundt.

Hun forteller at hennes egen historie har lært henne å ikke bry seg så mye.

– Jeg er blitt mer modig med årene, og nå tør jeg å gjøre hva jeg vil. Når man har opplevd en tragedie, så har det verste allerede skjedd, og man våger mye mer, sier hun.

Märtha Louise og Anne-Kari er gjort kjent med at vi omtaler denne saken.