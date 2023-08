TMZ: Rihanna har blitt tobarnsmor

Mandag kveld kommer gladnyheten om at Rihanna har født sitt andre barn.

Dette er superstjernen og rapperen Asap Rocky´s andre barn sammen.

Paret skal ha blitt foreldre til en gutt.

Det skriver kjendisnettstedet TMZ.

Kilder nært paret forteller til kjendismagasinet forteller at babyen angivelig skal ha blitt født i Los Angeles 3. august.

GLADNYHET: Kjendisparet har blitt tobarnsforeldre. Foto: ANGELA WEISS

Tidligere i år fikk Rihanna den store æren av å lede pauseshowet under årets Super Bowl.



Det var under showet hun overrasket verden med å vise at hun var gravid for andre gang.

Paret fikk sitt første barn i mai 2022.