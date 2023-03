TMZ: Pete Davidson involvert i bilulykke

Lørdag kveld skal komiker Pete Davidson (29) vært involvert i en bilulykke, melder flere amerikanske nettsteder.

Bilen han satt i skal ha kjørt inn i en brannhydrant i Beverly Hills, California, får magasinet People bekreftet av politiet.

Det var nettstedet TMZ som meldte om ulykken først. De skriver at 29-åringen selv satt bak rattet, og at skuespilleren Chase Sui Wonders (26) også var med i bilen.

Ingen skadet

Ifølge TMZ skal komikeren ha kjørt i høy hastighet og mistet kontrollen over bilen, noe som resulterte i at den gikk over fortauskanten, traff en brannhydrant og videre inn i siden av en bolig.

Ingen skal ha blitt skadet i ulykken.

Politibetjenten Christopher Coulter i Beverly Hills-politiet bekrefter overfor People at de rykket ut til en melding lørdag rundt klokken 23, hvor en bil hadde kjørt inn i en brannhydrant.

ROMANSERYKTER: Det har oppstått romanserykter mellom komiker Pete Davidson og skuespiller Chase Sui Wonders etter at de ved flere anledninger har blitt observert sammen. Foto: CHRIS GRAYTHEN / AFP

Coulter bekreftet at Davidson var involvert i ulykken, men opplyste ikke om han kjørte bilen eller om Sui Wonders var til stede. En ulykkesrapport ble utført for skade på byens eiendom, bekreftet Coulter til People.

Omtales som kjærester

Magasinet har forsøkt å få en kommentar fra representanter for både Davidson og Sui Wonders, foreløpig uten å lykkes.

Ifølge magasinet har det sirkulert romanserykter rundt Davidson og Sui Wonders siden desember, da de deltok på en New York Rangers-kamp sammen. Tidlig i januar har de blitt observert sammen på en restaurant i Brooklyn.

Ryktene fikk ytterligere fart på seg, da de ble sett hånd i hånd i Universal Studios Hollywood den 19. januar. Senest ble de observert sammen på Hawaii tidligere denne måneden.

Både TMZ og People omtaler duoen som kjærester, til tross for at ingen av de har bekreftet dette selv.